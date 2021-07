Annonce de Lava Z2s : un téléphone Android 11 Go avec écran LCD IPS de 6,51'', batterie de 5 000 mAh

Le Lava Z2 a été dévoilé en janvier, un téléphone Android 10 Go avec un prix de 7 000 INR. Maintenant, la société a sorti les Lava Z2 qui coûtent 7 100 INR. Et ceci est une offre à durée limitée, remarquez.

Et pourtant, les choses ne se sont pas améliorées depuis le Z2, en fait, le modèle « s » a moins de matériel de caméra. Il possède un seul appareil photo de 8 MP à l’arrière (1,12 µm pixels, ouverture f/2,0) avec un flash LED et la possibilité d’enregistrer des vidéos 1080p à 30 ips. À l’avant se trouve un seul appareil photo 5 MP (f/2.2).





Lava Z2s annoncé avec un appareil photo principal de 8 MP et un appareil photo selfie de 5 MP • Batterie de 5 000 mAh

À titre de comparaison, le modèle non-s dispose d’un appareil photo arrière de 13 MP et d’un appareil photo avant de 8 MP. De plus, le lecteur d’empreintes digitales du Z2 a été supprimé, de sorte que le Z2s n’offre que le déverrouillage du visage (ce qui prend 0,85 seconde pour se déclencher).

Le Lava Z2s est livré avec une version plus récente du système d’exploitation, Android 11 Go. Cependant, le Z2 sera mis à jour vers l’édition 11 Go dans les prochains mois. Les performances devraient être identiques avec un chipset Helio octa-core, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, plus un slot microSD.

L’écran est également le même, un LCD IPS de 6,51 pouces avec une résolution de 720p+ (20:9). Il bénéficie d’une protection Gorilla Glass 3, qui devrait le protéger des rayures. Les dimensions et la batterie du téléphone (5 000 mAh) restent également inchangées.

Enfin, parlons connectivité. Le Lava Z2s est un téléphone double SIM avec un modem 4G (les bandes prises en charge sont 1, 3, 5, 8, 40 et 41). Les connexions locales sont gérées par Wi-Fi b/g/n et Bluetooth 5.0. Il y a aussi une prise casque 3,5 mm et un récepteur radio FM à bord.











Lava Z2s en bleu rayé

Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les Lava Z2 sur Amazonie Inde, Flipkart et La propre boutique en ligne de Lava, ainsi que des milliers de magasins de brique et de mortier. Le téléphone est livré avec une garantie de remplacement d’écran gratuite qui couvre les 100 premiers jours.

