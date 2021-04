Apple a annoncé aujourd’hui le modèle de deuxième génération du lecteur multimédia Apple TV 4K. Le nouveau modèle est livré avec un chipset plus puissant, une nouvelle télécommande et des fonctionnalités d’étalonnage des couleurs intelligentes.

Apple TV 4K fonctionne désormais sur le chipset Apple A12 Bionic. Il s’agit d’un silicium personnalisé conçu par Apple qui est apparu pour la première fois sur les séries iPhone XS et XR. Il s’agit d’une conception à six cœurs avec deux cœurs de processeur hautes performances et quatre cœurs de processeur écoénergétiques ainsi qu’un GPU à quatre cœurs.

Cela a permis à l’Apple TV 4K de pouvoir lire des vidéos 4K HDR à 60 ips. Les utilisateurs peuvent désormais lire via AirPlay les vidéos 4K 60fps Dolby Vision prises sur leur iPhone 12 directement sur l’Apple TV 4K. Apple travaille également avec FOX Sports, NBCUniversal, Paramount +, Red Bull TV et Canal + pour prendre en charge leur contenu HDR à fréquence d’images élevée.

La société présente également une nouvelle télécommande Siri pour le nouveau modèle. La télécommande précédente était souvent l’aspect le plus critiqué de l’expérience Apple TV, car il était difficile de dire si c’était le bon chemin dans le noir en raison de sa conception symétrique.

Le nouveau modèle corrige cela avec un tout nouveau design qui devrait être facile à utiliser même dans l’obscurité. Le pavé tactile plat a été remplacé par un pavé directionnel circulaire avec des commandes physiques à cinq voies. La surface est sensible au toucher et vous pouvez également glisser dessus pour naviguer dans l’interface utilisateur. De plus, les utilisateurs peuvent également passer leurs doigts autour de l’anneau pour parcourir le contenu comme la molette cliquable de l’iPod. Le bouton Siri a été déplacé sur le côté droit. La télécommande dispose désormais également d’un bouton de mise en sourdine et d’alimentation pour contrôler directement votre téléviseur, vous n’avez donc pas besoin d’utiliser la télécommande du téléviseur.

Apple a également intégré une fonction intelligente d’étalonnage des couleurs qui tire parti des capteurs de votre iPhone. Tout ce dont vous avez besoin est un iPhone avec Face ID exécutant iOS 14.5. La façon dont cela fonctionne est que vous démarrez la fonction Balance des couleurs, puis maintenez l’avant de votre iPhone dans la zone marquée sur votre écran. Après quelques secondes, le processus est terminé.

Apple n’est pas entré dans les détails, mais la façon dont cela semble fonctionner est similaire à l’étalonnage des couleurs effectué à l’aide d’un spectrophotomètre. L’Apple TV 4K envoie des motifs de couleur à votre téléviseur, qui sont ensuite scannés par les capteurs et la caméra à l’avant de votre iPhone. Il les compare ensuite à l’image de référence et produit une LUT 3D, qui serait ensuite envoyée sur l’Apple TV 4K. Il appliquerait alors simplement cette LUT pour tout le contenu qu’il envoie au téléviseur, garantissant ainsi au moins un certain niveau de précision des couleurs.

Cela ne serait évidemment pas nécessaire si votre téléviseur est déjà calibré par des professionnels et ne peut pas rivaliser avec cela. Mais la plupart des gens ne calibrent pas leurs téléviseurs et cette fonctionnalité simple leur garantira un semblant de précision des couleurs standard de l’industrie, du moins pour le contenu regardé via l’Apple TV 4K.

La nouvelle Apple TV 4K est au prix de 179 $ et sera disponible à la commande à partir du vendredi 30 avril, avec une disponibilité à partir de la deuxième quinzaine de mai. Il sera disponible dans plus de 30 pays et régions.

Apple vendra également l’ancienne Apple TV HD avec la nouvelle télécommande Siri pour 149 $. La nouvelle télécommande Siri peut également être achetée indépendamment pour 59 $ et est compatible avec les modèles actuels d’Apple TV 4K et d’Apple TV HD.

