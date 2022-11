Annonce de Lal Salaam : Aishwarya amène papa Rajinikanth à bord pour une apparition spéciale ; Les fans de Thalaivaa sont ravis

Les films du sud de l’Inde font fureur ces jours-ci. Tout le monde à travers le pays est excité lorsqu’une grande annonce a lieu. Eh bien, aujourd’hui, Lyca productions a fait une grande annonce. La maison de production a annoncé le prochain film de Rajinikanthla fille de Aishwarya. Il porte le nom de Lal Salaam. L’affiche du film est sortie et il a été annoncé que Rajinikanth sera vu dans une apparition spéciale dans ce film. Lal Salmaam met en vedette Vishnu Vishal et l’acteur Vikrant. En passant par l’affiche du film, on peut en déduire que le film est basé sur le cricket.

Les fans de Rajinikanth ne peuvent pas garder leur calme

C’est après une longue interruption qu’Aishwarya Rajinikanth revient à la réalisation de films. C’est en 2015 qu’elle réalise un film nommé Vai Raja Vai. Lorsque l’annonce de Lal Salaam a été diffusée sur Internet, Aishwarya Rajinikanth a commencé à suivre la tendance sur Twitter. Les fans sont super excités que le duo père-fille collabore sur un film. Les fans de Thalaivaa espèrent qu’elle rendra justice à son rôle même s’il ne s’agit que d’une apparition spéciale.

Découvrez l’affiche et les réactions des fans ci-dessous:

En espérant que son rôle ait un impact et aide un film de qualité à avoir une meilleure portée et pas seulement utilisé pour le battage médiatique. C’est un film de cricket et en tant que fan de cricket, j’ai vraiment hâte de voir ça ?#LalSalaam #Rajinikanth #AishwaryaRajinikanth https://t.co/jsahoolvkT ????????? (@RoshanSriram123) 5 novembre 2022

C’est une excellente réalisatrice… #3 est l’un de mes films préférés… #aishwaryarajinikanth. Cinéphile (@BoxofficeH) 4 novembre 2022

#Rajinikanth faire un rôle de camée de 20 minutes dans le film réalisé par #AishwaryaRajinikanth pi. #VishnuVishal – Devrait être un film basé sur le cricket. Pooja Demain.. VCD (@VCDtweets) 4 novembre 2022

Lal Salaam arrivera dans les salles en 2023. Selon les mises à jour faisant le tour d’Internet, une puja aura lieu pour commencer officiellement le film. C’est en effet un moment de fierté pour tout père de travailler avec sa fille.