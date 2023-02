Annonce de la Super League européenne: dernières nouvelles et réaction au fur et à mesure de son déroulement

Rafraîchir

En octobre de l’année dernière, Barcelone a révélé que Bernd Reichart ouvrait un dialogue avec les acteurs du football sur l’avenir du jeu.

“La situation actuelle du football interclubs européen est caractérisée par un certain nombre de défis qui ne se résoudront pas d’eux-mêmes”, a déclaré Reichart.

“Les présidents du Real Madrid et de Barcelone et le président de la Juventus ont récemment exposé leur point de vue sur les problèmes auxquels le sport est confronté. Je pense qu’ils posent les bonnes questions et je suis personnellement désireux d’écouter de nombreuses voix différentes afin que la communauté européenne du football puisse trouver ensemble les bonnes réponses.

“Le jeu que nous aimons tous bénéficiera d’un dialogue honnête et ouvert, sans contraintes, sur un avenir meilleur grâce à une réforme sérieuse.”