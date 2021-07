Annonce de la série Realme GT Master Edition

Il existe une sorte de tradition pour Realme de publier des éditions maîtresses de ses produits phares. Ce sont des versions plus premium de ses téléphones où la marque peut présenter différents matériaux et un design globalement plus premium. Le designer industriel japonais Naoto Fukasawa a de nouveau été chargé de créer les deux nouveaux téléphones réunissant Realme GT Master Edition et GT Master Exploration Edition.

L’inspiration de conception pour les deux nouveaux appareils vient des valises avec des motifs striés avec du cuir doux au toucher. Il existe également des versions plus traditionnelles à dos en verre dépoli.

La GT Master Exploration Edition est livrée avec un panneau Super AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. L’édition Master régulière revient à un panneau plat de 6,43 pouces qui utilise à nouveau la variété Super AMOLED et arbore un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones contiennent également des caméras selfie 32MP et des scanners d’empreintes digitales sous l’écran.

À l’arrière, nous avons des configurations de caméra légèrement différentes avec l’édition Exploration dotée du capteur principal Sony IMX766 50MP avec OIS. Il est rejoint par un objectif ultra-large de 16MP et une caméra macro de 2MP.

Le modèle vanille opte pour un tireur principal de 64 MP à côté d’une caméra macro ultra-large de 8 MP et de 2 MP. Le département chipset présente également quelques différences avec l’édition Exploration s’appuyant sur le Snapdragon 870 tandis que le modèle standard obtient à la place un Snapdragon 778G. La RAM varie entre 8 et 12 Go tandis que le stockage est de 128 ou 256 Go.

En ce qui concerne la batterie, nous avons une cellule de 4 500 mAh sur l’édition Exploration tandis que le modèle vanille s’en tient à une capacité légèrement plus petite de 4 300 mAh. Les deux se chargent à 65 W via le chargeur SuperDart fourni.

Realme GT Master Edition est disponible en gris, blanc et dégradé. Le prix commence à 2 399 CNY (370 $) pour le modèle 8/128 Go tandis que la version 8/256 Go coûte 2 599 CNY (400 $).

Realme GT Master Exploration Edition est disponible en gris et abricot. Il commence à 2 799 CNY (432 $) pour la version 8/128 Go et monte à 3 099 CNY (478 $) pour la version 12/256 Go. Les premières ventes en Chine sont prévues pour le 30 juillet.