Le populaire programme de livres mensuels de Batavia, Books Between Bites, débutera sa 34e saison le jeudi 15 septembre.

Selon un communiqué de presse, la série se déroule à la bibliothèque publique de Batavia, 10 S. Batavia Ave., de midi à 13 h. Le public est invité à assister à ces programmes gratuits, présentés de septembre à mai, le troisième jeudi de chaque mois. Les réservations ne sont pas obligatoires.

La saison se poursuit le 20 octobre avec l’auteure locale et professeure de sciences à la retraite Diane Lincoln discutant de son livre “Science Discovery Files: 10 Forgotten Stories of Incredible Scientists”. Le maire de Batavia, Jeff Schielke, effectue sa 34e visite le 17 novembre pour partager ses dernières découvertes littéraires qui mentionnent Batavia. Le 15 décembre, Batavian et l’auteur Roger Breisch discuteront de son dernier livre “Humanity’s Journey Home: S’abandonner à la totalité qu’est Gaia”.

La saison se poursuit dans la nouvelle année et se termine en mai.

Pour plus d’informations sur Books Between Bites, appelez Becky Hoag au 630-482-9157. L’horaire complet et la description de chaque programme se trouvent à l’adresse livresentrebites.com. Les horaires imprimés de la saison seront bientôt disponibles à la bibliothèque publique de Batavia.