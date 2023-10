Annonce de la promotion 2024 du Temple de la renommée des affaires de l’Arkansas

Photo soumise La classe 2024 du Temple de la renommée des affaires de l’Arkansas comprend (de gauche à droite) John Conner Jr., Gary George, Eric Jackson et Dhu Thompson.

Le Sam M. Walton College of Business et l’Arkansas Business Hall of Fame Board ont sélectionné quatre chefs d’entreprise exceptionnels au sein du Arkansas Business Hall of Fame dans le cadre de la promotion 2024 :

John L. Conner Jr., président, société Holden-Conner

président, société Holden-Conner Gary C. George président, George’s Inc.

président, George’s Inc. Éric Jackson vice-président senior, Oaklawn

vice-président senior, Oaklawn Dhu C. Thompson, propriétaire, US Irrigation ; ancien propriétaire/président, Delta Plastics et Revolution Bag

« Ces quatre personnes représentent le meilleur des affaires de l’Arkansas, et leurs contributions ont eu un impact profond sur notre État et leurs propres industries », a déclaré Brent D. Williams, doyen par intérim du Walton College. « Ce sont des dirigeants visionnaires et des défenseurs dévoués de Je suis convaincu que leurs histoires inspireront les étudiants actuels du Walton College et les générations de chefs d’entreprise de l’Arkansas à venir.

Les lauréats seront reconnus pour leurs contributions aux secteurs de l’agriculture, de la volaille, de la durabilité et du divertissement en Arkansas et dans la région lors d’une cérémonie d’intronisation au Statehouse Convention Center à Little Rock le 16 février 2024.

Jason LaFrance, ancien élève du Walton College et président de Dale Capital Partners, a présidé le comité de sélection de 11 chefs d’entreprise qui ont examiné les candidatures et sélectionné les intronisés. Les critères de sélection comprennent l’importance de l’impact produit en tant que chef d’entreprise, le souci démontré d’améliorer la communauté et la démonstration d’éthique dans toutes les relations commerciales. Les intronisés vivants doivent être âgés de plus de 60 ans.

Le Temple de la renommée des affaires de l’Arkansas est situé dans l’atrium du Centre Donald W. Reynolds pour le développement des entreprises du Walton College, sur le campus de l’Université de l’Alberta à Fayetteville.

Pour plus d’informations sur les tables, les billets et parrainages d’événements pour la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée des affaires de l’Arkansas, un événement facultatif avec cravate noire, contactez le Bureau des relations extérieures du Walton College, Donald W. Reynolds Center for Enterprise Development #217, University of Arkansas, Fayetteville, AR 72701-1201 ; appelez le 479-575-6146 ; ou envoyez un e-mail à [email protected].

