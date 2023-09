Annonce de la production de batteries pour véhicules électriques au Québec

Le site d’une ancienne usine de fabrication d’explosifs au Québec pourrait bientôt accueillir un acteur clé de la transition énergétique au Canada.

Les gouvernements du Québec et du Canada s’apprêtent à faire une annonce majeure concernant la chaîne d’approvisionnement de fabrication de véhicules électriques (VE), et des rumeurs circulent depuis des semaines selon lesquelles un développeur et fabricant suédois de batteries pourrait s’ouvrir à McMasterville, à environ 30 km de Montréal.

La nouvelle n’est pas officielle, mais certains habitants craignent que l’usine ne génère du bruit, des odeurs et de la circulation. Plus de 700 personnes ont signé une pétition et fait part de leurs préoccupations à la mairie au début du mois.

Pour comprendre ce qui les attend, les résidents de McMasterville peuvent se tourner vers la ville de Bécancour, au Québec, qui est désormais au cœur de la stratégie canadienne de fabrication de batteries pour véhicules électriques. C’est une ville nichée au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Il s’agit d’une vaste étendue composée principalement de terres agricoles, couvrant environ 400 km². Et alors que sa population s’élève désormais à 15 000 habitants, la mairesse de Bécancour, Lucie Allard, se prépare à un afflux important de nouveaux arrivants.

« Nous sommes à l’aube d’une croissance historique, avec des milliers de nouveaux emplois », a-t-elle déclaré à CTV National News.

Cela a suscité de l’enthousiasme, mais aussi des défis et certaines inquiétudes à Bécancour.

Les excavatrices et les grues circulent sans arrêt dans le parc industriel de la ville, créant un buzz depuis que plusieurs investisseurs de renom, dont GM et Ford, sont venus en ville.

Les gouvernements ont investi des milliards de dollars des contribuables pour stimuler la fabrication de batteries pour véhicules électriques, y compris un mégaprojet pour Volkswagen à Saint-Thomas, en Ontario. Cela fait partie d’une stratégie, née en partie d’une prise de conscience post-COVID-19 selon laquelle s’appuyer sur des pays comme la Chine, qui accapare désormais le marché, peut être risqué.

« C’est vraiment une déclaration que de dire que nous créons les bases d’un écosystème et d’une chaîne d’approvisionnement compétitifs et très durables pour l’industrie », a déclaré Frederick Morency, président du conseil d’administration de l’Association de l’industrie électrique du Canada, à CTV National News.

Bécancour a attiré une grande partie des investisseurs dans cette révolution de la fabrication de batteries pour véhicules électriques, en partie grâce à son parc industriel dirigé par Donald Olivier.

« Nous avons les terrains, nous avons l’infrastructure, donc quand les investisseurs viennent ici, ils peuvent commencer rapidement », a déclaré Olivier à CTV National News.

Le parc est l’un des plus grands au Canada et se trouve à proximité de voies de navigation, de voies ferrées et d’autoroutes principales. Cela offre un accès facile aux minéraux critiques extraits dans la région de l’Abitibi au Québec.

Il a été construit dans les années 1960, conçu à l’époque pour être un centre sidérurgique majeur. Mais ce mégaprojet a été abandonné et déplacé ailleurs. Plusieurs autres grands projets annoncés pour le parc industriel ne se sont jamais concrétisés. L’histoire mouvementée du parc a amené certains habitants de Bécancour à douter qu’une nouvelle industrie soit une aubaine pour la région. Mais Olivier affirme que ces doutes commencent à s’estomper à mesure que les usines sont construites et que les gens réalisent que cette industrie est la bonne solution.

Il existe une autre raison majeure pour laquelle les fabricants de batteries électriques choisissent ce domaine. Le Québec possède de vastes ressources hydroélectriques, produites par des barrages construits il y a des décennies dans le Nord.

« Pour le Québec, c’est un gros avantage, quand les investisseurs viennent ici, ils ont de l’énergie verte », a déclaré Olivier. « C’est la clé lorsqu’ils décident de venir ici. »

Mais ces approvisionnements pourraient ne pas suffire à l’avenir, et le développement d’autres sources comme l’énergie éolienne et solaire est également en cours.

« Nous avons besoin que cette industrie soit durable », a déclaré Morency. « Et nous avons besoin que le Québec et le Canada soient des leaders en la matière. »

La ville de Bécancour se lance dans une course contre la montre. Les usines visent à être pleinement opérationnelles d’ici 2026 et des changements majeurs doivent être apportés.

On espère que parmi les milliers de nouveaux travailleurs, beaucoup choisiront de vivre en ville. De nouvelles routes doivent être construites, de nouveaux quartiers sont nécessaires et des infrastructures doivent être planifiées. Il y a six écoles et une autre est déjà en construction. Trois autres devront probablement être agrandis pour les familles qui s’installent dans le secteur. Il existe également des problèmes de sécurité à résoudre. Le service d’incendie a déjà reçu un nouveau camion-échelle, mais de nouveaux plans de mesures d’urgence doivent être élaborés.

Lorsqu’Allard a été élue il y a un an et demi, elle ne savait pas que sa ville s’engagerait dans la voie de la production de batteries pour véhicules électriques. La croissance, espère-t-elle, pourrait apporter des opportunités, notamment davantage d’installations sportives, davantage d’épiceries et de commerces de détail.

Le succès de la transition pour Bécancour sera mesuré par la façon dont les changements se dérouleront pour les résidents, dit Allard.