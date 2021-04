Le premier spectacle du duc et de la duchesse de Sussex pour Netflix est une série sur les jeux Invictus, a-t-on annoncé.

Le programme – qui s’appelle Heart Of Invictus – sera produit par Harry et Meghan’s Archewell Productions et suivez les concurrents alors qu’ils se préparent pour les jeux de 2022.

Il a été annoncé par Netflix sur son Twitter Compte.

Le prince Harry est un champion des Jeux Invictus depuis sa création, il est donc normal que la première série Netflix d’Archewell mette en lumière et célèbre les incroyables athlètes de la compétition. Heart of Invictus suivra les concurrents alors qu’ils se préparent pour les matchs de 2022. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw – Netflix (@netflix) 6 avril 2021

Le prince Harry a mis en place les jeux, qui ont eu lieu pour la première fois en 2014.

Il voit des membres des forces armées du monde entier qui ont subi des blessures ou des maladies qui ont changé leur vie en compétition dans divers événements sportifs.

Le duc et Duchesse de Sussex a signé un accord avec Netflix l’année dernière, on pense qu’il vaut des millions de livres.

Le couple a également un traiter avec Spotify, ayant dit dans leur récente bombe entretien avec Oprah Winfrey que de tels partenariats leur permettraient de vivre sans le soutien financier de la famille royale.

Autres jeux de la Duchess Of Sussex

Heart Of Invictus sera réalisé par Orlando von Einsiedel et produit par Joanna Natasegara. Le duo a déjà travaillé ensemble sur le court métrage primé aux Oscars The White Helmets.

Le prince Harry servira de producteur exécutif et apparaîtra à l’écran.

Image:

Harry et Meghan regardent les concurrents s’entraîner avant les jeux Invictus en 2018



L’émission suivra des concurrents du monde entier alors qu’ils s’efforcent de participer aux Jeux Invictus qui se dérouleront l’année prochaine – après avoir été reportés de 2020 en raison de la pandémie.

Les organisateurs figureront également dans le documentaire.

Le prince Harry a déclaré: «Depuis les tout premiers Jeux Invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de résolution.

« Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l’année prochaine.

«En tant que première série d’Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec la Invictus Games Foundation, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour avoir continuellement inspiré la guérison mondiale, le potentiel humain et le service continu.

Image:

Les jeux voient des membres des forces armées et des vétérans s’affronter



Dominic Reid, directeur général de la Invictus Games Foundation, a déclaré: « Nous sommes très heureux de l’opportunité de braquer les projecteurs mondiaux de Netflix sur les hommes et les femmes avec lesquels nous travaillons, afin de garantir que davantage de personnes puissent être inspirées. par leur détermination et leur courage à travailler à leur rétablissement.

«Ce partenariat apportera également un financement important à l’organisme de bienfaisance. Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre patron fondateur pour ses efforts continus pour soutenir la communauté militaire et pour la réalisation de ce partenariat.

Image:

Le prince Harry a lancé les premiers Jeux Invictus en 2014



Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a déclaré: «Le duc et la duchesse de Sussex et l’équipe d’Archewell Productions construisent une liste ambitieuse qui reflète les valeurs et les causes qui leur sont chères.

«Dès le moment où je les ai rencontrés, il est clair que les Jeux Invictus occupent une place très spéciale dans leur cœur, et je ne pourrais pas être plus heureux que leur première série pour Netflix présente cela pour le monde d’une manière jamais vue auparavant. «