Annonce de la PlayStation 5 Slim : tout ce que vous devez savoir – Vidéo

Intervenant 1 : acheteurs PlayStation 5. Si vous pensez à une console, attendez, Sony vient d’en annoncer une nouvelle. Qu’est-ce que cela signifie pour vos achats des Fêtes ? Eh bien, Sony a une PlayStation 5 mince qui sortira en novembre. Le PSS five est sorti à l’origine en 2020, et le nouveau PSS five ou PSS five Slim, comme beaucoup de gens l’appelleront, est 30 % plus petit selon Sony, et il est également 18 à 24 % moins lourd. C’est donc définitivement une console qui semble pouvoir s’adapter un peu plus facilement. [00:00:30] dans votre bibliothèque de divertissement à domicile, car la PSS five est une assez grosse console similaire à ce que Sony faisait avant la PlayStation 4 Slim et la PSS two Slim, et j’ai l’impression que cela remonte à loin, mais il n’y a pas de changement de prix ici. 500 $ lorsque cette console sortira en novembre, ou 450 $ pour la version numérique. Haut-parleur 1 : Une chose cool et une pas cool à propos de la version de liste numérique. Ce qui est bien, c’est que la nouvelle version à 450 $ pourrait bénéficier d’un Blu-Ray ultra HD. [00:01:00] conduire plus tard, un module SNAP-on. Sony propose finalement cela pour 80 $ de plus, mais la console est plus chère, alors que la numérique coûtait 400 $ avant que la nouvelle ne coûte 450 $. Qu’est ce qui est different? Eh bien, à part cela, vous parlez en réalité d’un peu plus de stockage, d’un disque dur d’un téraoctet et d’une taille plus petite, mais il devrait avoir à peu près les mêmes performances que la PlayStation cinq existante. Sony dit aux gens d’en être conscients. Cela s’est d’ailleurs produit en plein milieu du Prime Day. Donc clairement [00:01:30] un message à tous ceux qui font du shopping, et apparemment les nouvelles consoles vont remplacer les anciennes au fil du temps. Une autre chose à garder à l’esprit à propos de ces nouvelles consoles est qu’elles nécessiteront de nouveaux accessoires de skin standin. Speaker 1 : Les coques remplaçables existantes que Sony vend depuis un certain temps pour la PlayStation 5 ne fonctionneront pas avec la nouvelle Slimer. Et il y a aussi un nouveau support vertical que Sony vend pour 30 $. C’est ennuyeux, mais si vous avez un nouveau design, c’est probablement normal. Sony a déjà sorti beaucoup d’autres matériels [00:02:00] là. Le portail PlayStation, un deuxième écran portable, sortira en novembre. Il y a un PlayStation VR deux sorti en février. Et quelle PlayStation achetez-vous ? Eh bien, à long terme, il n’y aura qu’un seul modèle PlayStation cinq. Ce nouveau disque numérique ou disque plus fin en a ajouté un qui sera partout dans le monde. Je penserais à attendre celui-là car ce serait bien d’avoir une console plus petite. Et c’est vraiment bien d’avoir un disque numérique où vous pouvez ajouter le disque plus tard si vous le souhaitez, même si vous payez un peu plus cher [00:02:30] pour ça. Mais restez à l’écoute pour notre examen complet. Nous vous en dirons plus. Et si vous avez des questions ou des commentaires, assurez-vous de les laisser ci-dessous. Merci d’avoir regardé.