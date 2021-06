Annonce de la liste de football de l’USWNT pour les Jeux olympiques de 2021: Carli Lloyd ouvre la voie

Carli Lloyd va fêter son 39e anniversaire avec un voyage aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le double champion du monde et champion olympique faisait partie des 18 joueurs de la liste américaine pour les Jeux olympiques de Tokyo qui a été annoncée mercredi matin. Lloyd aura 39 ans le 16 juillet, battant de près de deux ans le record de Christie Rampone en tant que femme américaine la plus âgée à avoir participé au tournoi olympique de football.

Les Américains tentent de devenir les premiers champions du monde en titre à remporter le titre olympique. Ils commencent le match de groupe le 21 juillet contre leur vieil ennemi, la Suède, qui les a éliminés en quarts de finale à Rio, leur première sortie dans un tournoi majeur.

ILS SONT PRÊTS:Les essais olympiques montrent que les États-Unis ont retrouvé leur élan de sprint

GOLF OLYMPIQUE :Bryson DeChambeau se qualifie pour les JO de Tokyo

Sur les 18 joueuses en route pour Tokyo, la milieu de terrain Kristie Mewis est la seule joueuse qui ne faisait pas partie de l’équipe américaine qui a remporté la Coupe du monde il y a deux ans. Elle et sa sœur cadette Sam seront les premières sœurs à jouer pour les États-Unis aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde senior.

« Nous savons qu’il y a des joueurs très talentueux qui ne seront pas au Japon, mais ce sont les décisions difficiles que nous avons dû prendre », a déclaré l’entraîneur Vlatko Andonovski. « Nous avons une équipe très expérimentée qui a traversé l’adversité au plus haut niveau. les niveaux. »

Personne ne correspond mieux à cette description que Lloyd.

Reléguée sur le banc lors de la Coupe du monde 2019, la double Joueuse FIFA de l’année avait déclaré qu’elle n’était pas sûre de vouloir continuer à Tokyo. Mais un changement d’entraîneur – Andonovski a remplacé Jill Ellis en octobre de la même année – et le report d’une année des Jeux olympiques en raison de COVID-19 ont rajeuni Lloyd, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci que son jeu était désormais à un « tout autre niveau ».

«Je n’ai jamais été aussi en forme, rapide, explosif. Juste mon jeu global », a déclaré Lloyd. « Il y a eu tellement de choses sur lesquelles j’ai travaillé et que j’ai essayé de peaufiner au cours de la dernière année. »

Lloyd a certainement plaidé sa cause pour être incluse dans sa quatrième équipe olympique, jouant dans les 10 matchs de l’USWNT cette année et menant l’équipe avec cinq passes décisives.

Mais avec seulement 18 joueurs sur les listes olympiques, cinq de moins que pour la Coupe du monde, et un calendrier rapide qui oblige l’USWNT à jouer tous les trois jours, Andonovski avait des choix difficiles à faire.

Ces choix ont été rendus plus difficiles par les blessures du milieu de terrain Julie Ertz et de l’attaquant Tobin Heath, titulaires de longue date de l’USWNT. Ertz, l’une des joueuses les plus indispensables de l’équipe, s’est blessée au genou lors d’une collision lors d’un match de la NWSL le mois dernier, tandis que Heath n’a pas encore joué pour un club ou un pays cette année en raison de blessures à la cheville et au genou.

Mais Andonovski a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il s’attendait à ce que les deux soient prêts pour Tokyo. En signe de confiance dans les progrès de Heath, Andonovski l’a fait rejoindre l’équipe pour son dernier camp d’entraînement.

Malgré la richesse des talents américains, Andonovski a choisi une liste qui produira peu d’arguments. En plus de Lloyd et Heath, les États-Unis prendront Alex Morgan, Megan Rapinoe et Christen Press, qui joue aussi bien que n’importe qui récemment, à l’avant.

Les sœurs Mewis, Lindsay Horan et Rose Lavelle rejoignent Ertz au milieu de terrain. La ligne de fond de départ de Crystal Dunn, Abby Dahlkemper, Becky Sauerbrunn et Kelley O’Hara reste intacte, avec Emily Sonnett et Tierna Davidson les soutenant.

Alyssa Naeher est la gardienne titulaire, Adrianna Franch étant la n°2.

La gardienne Jane Campbell, le défenseur Casey Krueger, la milieu de terrain Catarina Macario et l’attaquante Lynn Williams sont les remplaçantes américaines et accompagneront l’équipe au Japon. Ils ne seraient ajoutés qu’en cas de blessure mais, contrairement à la Coupe du monde, ils peuvent être remplacés à tout moment du tournoi.

« Nous avons une équipe équilibrée avec de nombreux joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et ce sera précieux alors que nous essayons de jouer six matchs en 17 jours dans la chaleur et l’humidité », a déclaré Andonovski. « Notre personnel d’entraîneurs a confiance que n’importe quel joueur sur la liste peut jouer quand ils en ont l’occasion. »