Annonce de la fonctionnalité de modification des tweets sur Twitter

Twitter annoncé jeudi qu’il déploiera enfin l’une des fonctionnalités les plus demandées, la possibilité d’éditer les tweets.

La fonction d’édition de tweet est testée en interne mais sera d’abord déployée sur les abonnés de Twitter Blue plus tard ce mois-ci, ce qui signifie que vous devrez payer l’abonnement mensuel du service pour pouvoir l’essayer. Gazouillement Bleu coûte actuellement 4,99 $ par mois.

Si la demande est suffisante, cela pourrait aider Twitter à générer de nouveaux revenus grâce à son service d’abonnement, qui propose actuellement des articles sans publicité, des icônes d’applications personnalisées, des thèmes, des dossiers de signets, etc.

L’option de modification du tweet permettra aux utilisateurs de corriger le texte et d’ajouter des balises à un tweet dans les 30 minutes suivant sa publication initiale, selon un communiqué. Un tweet modifié aura une étiquette, une icône et un horodatage indiquant qu’il a été modifié, et les utilisateurs peuvent appuyer sur l’étiquette pour afficher l’historique des modifications du tweet et voir les versions antérieures.

La société a déclaré que la limite de temps et l’historique des versions créeront un enregistrement public de ce qui a été dit et “protégeront l’intégrité de la conversation”.