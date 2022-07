Annonce de la dose de rappel de la COVID-19 en Ontario à venir demain

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario devrait faire une annonce mercredi concernant l’élargissement de l’admissibilité aux quatrièmes doses de vaccins contre la COVID-19.

Le Dr Kieran Moore fournira la mise à jour, qui couvrira également la distribution rapide des tests antigéniques de la province, à 11 h.

L’annonce intervient au milieu d’une septième vague de virus en Ontario, qui a connu une augmentation récente du nombre de cas, des taux de positivité et des hospitalisations.

Actuellement, le rappel n’est disponible que pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées et les populations autochtones.

Moore a déclaré jeudi qu’il s’attendait à ce qu’une décision sur l’expansion intervienne cette semaine.

À ce moment-là, le meilleur médecin de la province s’est dit préoccupé par le nombre relativement élevé de personnes en Ontario qui n’ont pas encore reçu une troisième dose de vaccin.

“Sur ces cinq millions qui n’ont même pas eu leur premier rappel… un million d’entre eux ont plus de 50 ans et nous savons que l’âge est un facteur de risque vraiment important pour le COVID, les conséquences graves et l’hospitalisation”, a déclaré Moore.

“Donc, nous demandons d’abord avant d’ouvrir plus d’un million… s’il vous plaît, envisagez de vous faire vacciner au mois de juillet.”

Alors que l’Ontario a connu une augmentation de 20% d’une semaine à l’autre des cas de COVID-19, une augmentation du taux de positivité de 8,4% à 11,2% et des indications que les hospitalisations et les décès augmentent, Moore a déclaré qu’il s’attend à ce que le province pourrait voir le pic de la vague actuelle cette semaine.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne