Annonce de la deuxième vague de jeux Xbox Game Pass de septembre 2024

Microsoft a annoncé la gamme Xbox Game Pass de septembre 2024 Wave 2, emmenant les abonnés jusqu’à la fin de ce mois.

Seuls trois jeux sont répertoriés comme étant à venir lors de la deuxième vague de septembre Publication de Microsoft sur Xbox Wiredont deux sont des jeux de stratégie exclusivement sur PC lancés dès le premier jour sur Game Pass, l’autre un jeu de stratégie au tour par tour sorti l’année dernière.

Wargroove 2 (Cloud, Console et PC) sera disponible sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 19 septembre ; le jeu de stratégie PC Frostpunk 2 sortira en tant que titre du premier jour directement sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 20 septembre ; et Ara: History Untold sur PC sera disponible directement sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 24 septembre.

Wargroove 2 est la suite du jeu de stratégie de Chucklefish, inspirée de Advance Wars, qui sortira en 2023. La critique de Wargroove 2 par IGN a donné une note de 8/10. Nous avons déclaré : « Wargroove 2 reste l’un des meilleurs hommages à Advance Wars, et plus important que son prédécesseur à tous égards, même si, à part cela, rien n’a beaucoup changé. »

Écrans de Wargroove 2

Frostpunk 2 est la suite très attendue du jeu de survie de 11 But Studios. Découvrez l’aperçu pratique de Frostpunk 2 d’IGN pour en savoir plus sur ce à quoi vous attendre. Et Ara: History Untold est le nouveau jeu de stratégie au tour par tour de type Civ d’Oxide Games, publié par Xbox Game Studios.

La vague 2 de septembre 2024 est la première mise à jour du Game Pass de Microsoft depuis l’introduction controversée de son nouveau niveau standard, qui n’inclut pas un certain nombre de jeux propriétaires tels que Call of Duty: Modern Warfare 3, Starfield et Diablo 4.

Microsoft a annoncé les niveaux révisés du Game Pass en juillet et à partir du 12 septembre, les changements sont entrés en vigueur. Le Xbox Game Pass Ultimate est passé de 16,99 $ à 19,99 $ par mois et comprend toujours tous les avantages habituels, mais le niveau Xbox Game Pass Standard est assez différent de son prédécesseur.

Il remplace le Game Pass pour console (bien que les abonnés n’aient pas besoin de passer à la version supérieure) et comprend beaucoup moins d’avantages. Les abonnés n’ont plus accès aux titres du premier jour ni à EA Play, Xbox Cloud Gaming, aux avantages, aux quêtes et aux remises sur les jeux de la bibliothèque Game Pass. Microsoft a déclaré que les joueurs se verraient également refuser l’accès à « des entrées spécifiques de la bibliothèque Game Pass Ultimate », et cette liste s’est désormais révélée assez longue.

Gamme Xbox Game Pass de septembre 2024

Wargroove 2 (Cloud, Console et PC) – 19 septembre Pass de jeu Ultimate, Pass de jeu PC

Pass de jeu Ultimate, Pass de jeu PC Frostpunk 2 (PC) – 20 septembre Pass de jeu Ultimate, Pass de jeu PC

Pass de jeu Ultimate, Pass de jeu PC Ara : l’histoire inédite (PC) – 24 septembre Pass de jeu Ultimate, Pass de jeu PC

Aucun des trois jeux de la vague 2 de septembre 2024 n’est inclus dans le Xbox Game Pass Standard / Game Pass pour console. Les abonnés au Game Pass n’obtiendront pas non plus la prochaine extension de Starfield, Shattered Space, à sa date de sortie le 30 septembre. Au lieu de cela, ils peuvent économiser 10 %.

Les membres du Game Pass bénéficient toutefois de six skins de héros et d’une subvention instantanée unique de 30 prismes mythiques à dépenser pour débloquer des objets mythiques dans le jeu de tir de héros gratuit de Blizzard, Overwatch 2.

Selon de nombreuses rumeurs, Microsoft serait sur le point de révéler un certain nombre de jeux Final Fantasy à venir sur les consoles Xbox et le Game Pass lors de sa diffusion au Tokyo Game Show 2024, qui est prévue le jeudi 26 septembre à 19h JST / 3h du matin Pacifique / 6h Est / 11h Royaume-Uni. Peut-être que le mois de septembre sera quelque peu étoffé après la conclusion du salon.

Microsoft a également confirmé que les jeux quitteraient le Game Pass plus tard ce mois-ci.

Quitter le Game Pass le 30 septembre :

Gotham Knights (Cloud, Console et PC)

Construisons un zoo (Cloud, console et PC)

Loop Hero (Cloud, Console et PC)

Mon expérience chez Portia (Cloud, console et PC)

Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console et PC)

Pheonix Wright : Trilogie Ace Attorney (Cloud, Console et PC)

The Walking Dead : La première saison complète (PC)

The Walking Dead : Saison 2 (PC)

Valheim (Cloud, Console et PC)

