Une deuxième enquête a été annoncée sur le scandale Greensill qui menace d’engloutir le gouvernement de Boris Johnson.

Le comité du Trésor des Communes enquêtera sur la réponse des ministres, dont le chancelier Rishi Sunak, aux pressions exercées par l’ancien premier ministre David Cameron.

La nouvelle enquête a été annoncée moins d’une heure après que les députés conservateurs ont rejeté la tentative du Labour de forcer une enquête parlementaire plus large.

Une enquête officielle ordonnée plus tôt cette semaine par Boris Johnson a été décrite par le Parti travailliste comme «totalement inadéquate» et «une insulte à nous tous», au milieu de questions sur son indépendance.

Les fonctionnaires ont également été invités à divulguer tout travail extérieur qu’ils entreprennent, au milieu des craintes que le scandale Greensill ne soit la pointe de l’iceberg.

Cela fait suite à la révélation qu’un haut fonctionnaire travaillait pour Greensill en même temps que le responsable des achats de Whitehall.

Plus tôt, le porte-parole de M. Johnson a déclaré que l’homme choisi par le Premier ministre pour diriger l’enquête indépendante sur l’affaire Greensill ne serait pas payé pour sa durée.

Cette décision fait suite aux critiques selon lesquelles le principal avocat Nigel Boardman est également directeur non exécutif du département des affaires.

Le n ° 10 a déclaré qu’il n’agirait pas dans ce rôle pendant la durée de l’enquête et qu’il n’était plus payé «à partir de maintenant».

M. Boardman, le fils d’un ancien ministre conservateur du cabinet, avait déjà été critiqué après que son cabinet d’avocats ait fait campagne auparavant contre les restrictions limitées des règles de lobbying.

M. Johnson a également fait face à la pression de son champion de la lutte contre la corruption, qui a soutenu les appels à une série de réformes sur le lobbying.

John Penrose, le député conservateur de Weston-super-Mare, a déclaré aux députés qu’il y avait des règles conçues pour divulguer les ministres qui se réunissent.

«(Mais ces) divulgations ne se produisent pas assez rapidement, elles ne sont pas assez complètes, elles ne sont pas compréhensibles mutuellement et ne sont pas suffisamment lisibles et consultables par machine, et par conséquent, il est beaucoup trop difficile pour le moment de relier les ministres. ont rencontré, pour qui les lobbyistes travaillent, avec qui donne de l’argent à quel parti politique », a-t-il déclaré.

L’enquête du comité du Trésor se concentrera sur la «pertinence» de la réponse du Trésor au lobbying en relation avec Greensill Capital.

Le député conservateur Mel Stride, président du comité, a déclaré qu’il exposerait plus de détails la semaine prochaine. Les députés conservateurs ont rejeté la proposition du Labour pour une enquête parlementaire plus large par 357 voix contre 262. Rachel Reeves, du Labour, a accusé le parti de M. Johnson de voter «pour couvrir le copinage».

«C’est le retour des Tory sleaze: une règle pour eux, une autre pour tout le monde», a-t-elle déclaré.