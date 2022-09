Le Canada comptera un total de 15 délégués aux funérailles de la reine Elizabeth II.

Le groupe comprend des célébrités et d’anciens premiers ministres.

Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon seront accompagnés des anciens premiers ministres Stephen Harper, Paul Martin, Jean Chrétien et Kim Campbell, ainsi que des anciens gouverneurs généraux Michaëlle Jean et David Johnston. La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations RoseAnne Archibald, la présidente d’Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed et la présidente du Ralliement national des Métis Cassidy Caron feront également partie de la délégation.

« Sa Majesté la reine Elizabeth II a été inébranlable dans son service au Canada, au Commonwealth et à son peuple. C’est avec un cœur lourd, mais une profonde gratitude, que nous nous réunirons pour honorer Sa Majesté – dont la vie de service public est un exemple extraordinaire pour nous tous », a déclaré Trudeau dans un communiqué.

Pendant ce temps, les récipiendaires de l’Ordre du Canada participeront à une procession de récipiendaires d’honneurs nationaux dans le cadre des funérailles, dont l’actrice Sandra Oh, l’olympien Mark Tewksbury et le chanteur québécois Gregory Charles.

Les funérailles nationales de la reine à Londres sont prévues pour lundi. Après les funérailles, une cérémonie commémorative nationale aura lieu à Ottawa, à laquelle assisteront les anciens premiers ministres Brian Mulroney et Joe Clark. Ils seront rejoints par des parlementaires et d’autres dignitaires.

Le 13 septembre, Trudeau a annoncé que le lundi 19 septembre serait un jour férié fédéral et un jour de deuil national au Canada.

Le jour férié sera pour les employés fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux prenant leurs propres décisions pour les travailleurs restants.

Les Canadiens bénéficiaient auparavant d’un jour de congé pour pleurer le roi George VI après sa mort subite en 1952 – la dernière fois qu’un monarque est décédé.

En plus de la cérémonie de commémoration, il y aura également un défilé militaire et des salves d’armes à feu à Ottawa lundi.

CityNews aura une couverture complète des funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres sur toutes les plateformes lundi.