Annonce de la date des débuts de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil

La Confédération brésilienne de football a annoncé mardi soir que Carlo Ancelotti serait le prochain entraîneur-chef de l’équipe nationale du Brésil, mais pas avant l’année prochaine. Après avoir conclu son contrat actuel avec le Real Madrid, il rejoindra la Seleçao.

Après avoir subi une défaite en quart de finale contre la Croatie lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, Tite a démissionné. Depuis lors, Ramon Menezes est le manager intérimaire de l’équipe. Diniz, l’entraîneur-chef de Fluminense, a remplacé Menezes, le manager de l’équipe brésilienne U-20, qui a été nommé entraîneur temporaire plus tôt cette année et a perdu deux des trois matches amicaux.

Diniz, 49 ans, continuera à travailler pour Fluminense et n’ira au Brésil que pour les matches de qualification pour la Coupe du monde. La CBF avait déjà publié un communiqué désignant Diniz comme manager de l’équipe pour la saison prochaine.

Ancelotti prendra le contrôle du Brésil à la Copa America 2024

Après la Copa America 2024, Ancelotti dirigera le Brésil lors de la Coupe du monde de football 2026. Les joueurs qu’il a déjà entraînés, tels que Vinicius Jr., Neymar Jr., Rodrygo, Eder Militao et d’autres, retrouveront le coach italien.

Ancelotti n’a pas dirigé l’équipe internationale dans sa carrière de manager

Ce sera la première fois de sa carrière d’entraîneur qu’il sera aux commandes d’une équipe nationale. En tant qu’assistant d’Arrigo Sacchi de 1992 à 1995, Ancelotti s’est rapproché le plus possible de la direction d’une équipe internationale. Après une carrière de joueur exceptionnelle avec l’AC Milan, Ancelotti a pris la tête de nombreuses équipes dans le cycle des entraîneurs, notamment les Rossoneri, le Real Madrid, Chelsea, le Paris Saint-Germain et d’autres.

Après deux passages réussis, au cours desquels le Real Madrid a remporté plusieurs trophées prestigieux (dont la Liga, l’UEFA Champions League, la Copa del Rey et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA), il a décidé de passer à autre chose. Si Ancelotti réussit à guider le Brésil vers un sixième titre de Coupe du monde, il restera à jamais dans les mémoires comme un entraîneur légendaire.

Photo : IMAGO / ZUMA Wire