Annonce de la date de vente des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en Inde

Le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 dévoilés lors de l’événement Galaxy Unpacked à Séoul, en Corée du Sud, le mois dernier, sont en pré-réservation en Inde depuis le 27 juillet, et Samsung a annoncé aujourd’hui que les deux pliables seront enfin mis en vente en Inde à partir d’août. 18.

Samsung a également annoncé avoir reçu un record de 100 000 pré-réservations pour le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 en Inde au cours des 28 premières heures de mise en ligne des pré-commandes, soit 1,7 fois les pré-réservations reçues l’année dernière pour le Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Cependant, Samsung n’a pas révélé les derniers numéros de précommande, et nous ne savons pas pourquoi la marque a mis deux semaines pour partager les chiffres qu’elle a publiés aujourd’hui.

Samsung Galaxy Z Fold5 (à gauche) avec le Samsung Galaxy Z Flip5 (à droite)

Quoi qu’il en soit, si vous envisagez d’acheter le Fold5 ou le Flip5 en Inde, vous voudrez peut-être en pré-réserver un pour profiter des avantages de pré-commande. Le Fold5 commence à 154 999 INR (1 875 $/1 700 €) en Inde et le Flip5 à 99 999 INR (1 210 $/1 110 €). Vous pouvez vérifier tous les prix et les détails de l’offre ici.

Vous pouvez également lire notre revue Samsung Galaxy Z Flip5 ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous. Notre examen du Galaxy Z Fold5 est en cours, alors restez à l’écoute pour savoir s’il vaut la peine d’être acheté.