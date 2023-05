Annonce de la date de lancement du Motorola Edge 40 en Inde

Le Motorola Edge 40, dévoilé plus tôt ce mois-ci, sera lancé en Inde le 23 mai. Il sera vendu dans les couleurs Eclipse Black, Nebula Green et Lunar Blue dans le pays via le site Web indien officiel de Motorola, Flipkart, et les principaux magasins de détail.

Le Motorola Edge 40 est alimenté par le SoC Dimensity 8020, exécute Android 13 prêt à l’emploi et dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage à bord. Il est construit autour d’un écran OLED FullHD + 6,55 « 144 Hz et contient une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W.

Le Motorola Edge 40 dispose de trois appareils photo pour la photographie – 50MP primaire (avec OIS), 13MP ultra large et 32MP selfie.

Le panneau arrière de la version Lunar Blue utilise du plastique acrylique, tandis que les modèles Nebula Green et Eclipse Black arborent un dos en cuir végétalien. Les trois variantes ont une résistance à la poussière et à l’eau IP68 et sont livrées avec des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos. Le smartphone arbore également un scanner d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique.

Motorola n’a pas encore révélé le prix indien de l’Edge 40, mais en attendant, vous pouvez lire les premières impressions de notre Motorola Edge 40 pendant que nous terminons notre examen.

Vous pouvez également lire notre revue Motorola Edge 40 Pro ou regarder la revue vidéo ci-dessous. Il n’y a aucun mot de Motorola au sujet de ses débuts en Inde.

