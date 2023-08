Annonce de la date de lancement de Tecno Pova 5 et Pova 5 Pro en Inde

Tecno a dévoilé le Pova 5 en juin et a présenté la version Pro plus tôt cette semaine. Aujourd’hui, la société a annoncé que les deux modèles seraient lancés en Inde le 11 août, date à laquelle commencera également l’événement World of TECNOlogy de 3 jours de Tecno.

Une centrale d’innovation vous attend ! 🚀 Rejoignez-nous au World of TECNOlogy pour une grande vitrine de produits révolutionnaires et le dévoilement du très attendu #POVA5Series ! Préparez-vous à être émerveillé du 11 août 23 au 13 août 23 ! 💥 #TECNOSmartphones #WorldofTECNOlogy pic.twitter.com/UnBOC4CxI8 – TECNO Mobile Inde (@TecnoMobileInd) 4 août 2023

L’événement World of TECNOlogy de Tecno aura lieu sur DLF Avenue à New Delhi, en Inde, et sera ouvert à tous les consommateurs. Il vise à présenter la « meilleure technologie de sa catégorie » offerte par Tecno à travers ses gammes de produits et ses portefeuilles.

Pour en revenir aux Pova 5 et Pova 5 Pro, ce sont des téléphones similaires avec différents processeurs, caméras selfie, capacités de batterie et vitesses de charge. Le Pova 5 Pro comporte également des bandes LED sur son panneau arrière, qui s’allument en neuf couleurs lorsque vous lancez un jeu ou recevez des notifications.

Vous pouvez lire la couverture de l’annonce de notre Tecno Pova 5 Pro ici pour en savoir plus à ce sujet, et dirigez-vous vers une comparaison détaillée des spécifications de Pova 5 et Pova 5 Pro.