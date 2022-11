Annonce de Donald Trump EN DIRECT – L’ancien président devrait révéler aujourd’hui son discours de 2024

Trump accuse Mitch McConnell

Dimanche, Donald Trump a intensifié ses attaques racistes contre Elaine Chao, l’épouse du chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, son ancien secrétaire aux transports, dans le but de détourner la responsabilité de la performance lamentable de son parti aux élections de mi-mandat de 2022, a rapporté l’Independent.

L’attaque la plus récente, qui a suivi une démonstration désastreuse du Parti républicain dans sa tentative de reprendre la Chambre et le Sénat, est venue sous la forme d’une autre “vérité” de la plate-forme Truth Social de M. Trump.

« C’est la faute de Mitch McConnell. Dépenser de l’argent pour vaincre de grands candidats républicains au lieu de soutenir Blake Masters et d’autres était une grosse erreur. Donner 4 000 milliards de dollars à la gauche radicale pour le Green New Deal, et non pour l’infrastructure, était une erreur encore plus grave. Il a raté les Midterms, et tout le monde le méprise, lui et sa charmante épouse, Coco Chow ! écrit l’ex-président.