Annonce de Boris Johnson EN DIRECT – Les craintes que le verrouillage du Covid au Royaume-Uni ne RETOURNE, car l’assouplissement du 19 juillet sera «révisé» en septembre

LE GOUVERNEMENT VEUT REMETTRE AU TRAVAIL 75 000 CHOMEURS DE LONGUE DURÉE

Le gouvernement a averti que certains emplois seraient définitivement perdus en raison de la pandémie, car il s’est engagé à faire travailler 75 000 chômeurs de longue durée au cours des deux prochaines années.

Son plan comprend un objectif de réduire le chômage des jeunes de son taux actuel de 44 % à 12,5 % d’ici 2023.

La ministre de la Protection sociale, Heather Humphreys, a déclaré que, bien que le parcours de chacun vers un emploi ne soit pas le même, le plan Pathways To Work vise à donner aux gens les compétences et la confiance nécessaires pour retrouver un emploi.

Le plan, dévoilé par le Taoiseach Micheal Martin à Dundalk, comprend la fourniture de 50 000 places d’enseignement et de formation complémentaires, 10 000 postes d’apprentissage et le cantonnement de 1 000 places dans les programmes Community Employment et Tus.

Il comprend également des subventions à l’embauche comprises entre 7 500 et 10 000 euros pour les employeurs qui retirent des personnes du registre en direct.