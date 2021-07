Annonce de Boris Johnson EN DIRECT – La mise en garde de Covid est «absolument vitale» pour éviter de nouveaux blocages comme le confirme le PM le 19 juillet

UNE PERSONNE DE PLUS DE 80 ANS SUR 17 EN ANGLETERRE PEUT N’AVOIR AUCUN VACCIN CONTRE LA COVID-19, LES CHIFFRES SUGGERENT

Quelque 6% des personnes âgées de 80 ans et plus en Angleterre n’ont peut-être reçu aucune dose de vaccin Covid-19, suggèrent de nouvelles données.

Le chiffre équivaut à environ une personne sur 17 de plus de 80 ans, soit un peu plus de 171 000 personnes, dont 47 000 à Londres.

D’autres groupes d’âge parmi les plus de 50 ans sont susceptibles d’avoir un pourcentage beaucoup plus faible de personnes non vaccinées, avec des estimations de 0,5 % pour les 70 à 79 ans, de 2,3 % pour les 60 à 69 ans et de 4,9 % pour les 50 à 59 ans.

Les données ont été publiées par le NHS England et couvrent les vaccinations livrées jusqu’au 4 juillet.

Le gouvernement a déclaré que tous les adultes en Angleterre se seraient vu offrir une première dose de vaccin Covid-19 d’ici le 19 juillet.