Un mémorial commémorant ceux qui ont été tués dans le bombardement aérien d’Hargeisa en 1988

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Ismail Einashe considère l’importance de la mémoire pour ceux qui perdent tout dans le chaos de la guerre.

Le jour de Noël, le jour de l’an et la Saint-Valentin sont les dates auxquelles de nombreux Somaliens célèbrent leur anniversaire. Ce n’est pas aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est juste que très peu de Somaliens savent exactement quand ils sont nés et optent donc pour des dates plus mémorables.

La Somalie a une culture orale – la plupart des Somaliens sont plus susceptibles de pouvoir vous dire les noms des 20 dernières générations de leurs ancêtres plutôt que les détails de leur date de naissance.

Et le somali n’est devenu une langue écrite qu’en 1972, lorsque les registres officiels ont commencé à être conservés – mais il en reste très peu de ces archives parce que le pays a été déchiré par la guerre civile.

‘Dresde d’Afrique’

En fait, l’année prochaine marque le trentième anniversaire de l’effondrement de l’État somalien, laissant de nombreuses familles comme la mienne sans leurs documents ou photos importants.

Nous avons été contraints de fuir l’escalade de la violence qui avait commencé quelques années plus tôt en 1988 avec les bombardements aériens et les attaques au sol du régime du président de l’époque Siad Barre.

Hargeisa, où je suis né, est devenue connue sous le nom de « Dresde de l’Afrique » car la ville était totalement anéantie dans le conflit.

J’ai passé mes années de formation dans ce qui était alors le plus grand camp de réfugiés du monde – Hartisheik en Éthiopie près de la frontière somalienne.

Le camp de réfugiés près de Hartisheik en Éthiopie était autrefois le plus grand du monde

Comme beaucoup des milliers de personnes qui sont passées par le camp, qui a finalement fermé en 2004, j’ai été dépouillé de tous les documents de ma vie avant la guerre sans certificat de naissance ni passeport – ne comptant que sur des souvenirs éphémères et fugaces.

C’est à leur poursuite que j’ai décidé des décennies plus tard de retourner à Hartisheik pour voir ce qui restait du camp qui était autrefois ma maison.

Je voulais essayer de comprendre d’où je venais – de comprendre mon pied dans ce monde en mutation.

« Une étendue martienne sans fin »

Par un après-midi chaud, j’ai pris un vol vers l’est de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, à Dire Dawa, la deuxième plus grande ville du pays, même si cela ressemblait vraiment plus à une ville pittoresque et endormie avec sa belle vieille gare qui n’est plus utilisée sauf comme maison pour une famille de singes.

Une vieille voiture gisait à l’extérieur de la grande entrée où quelques hommes dormaient sous les roues, tandis que d’autres s’y abritaient du soleil en train de mâcher du khat, de boire du thé et de fumer des cigarettes.

Après avoir quitté le camp de réfugiés, j’avais brièvement vécu à Dire Dawa, alors j’ai visité mes anciens repaires avec intérêt avant de me diriger plus à l’est vers Hartisheik.

J’étais plus nerveux à l’idée de faire ce long voyage sur un vieux minibus. Cela a été aggravé par les postes de contrôle militaires réguliers et les plusieurs heures le long d’une route difficile entre la ville de Jijiga et la frontière somalienne.

Je me suis souvenu du camp à l’extérieur de la ville de Hartisheik comme d’un endroit poussiéreux, isolé et impitoyable – une étendue sans fin avec une teinte martienne craquelée.

Lorsque les gens sont arrivés là-bas il y a 30 ans, ils ont trouvé des conditions épouvantables – il n’y avait ni abri, ni eau, ni nourriture, ni médicaments et un nombre incalculable de personnes sont mortes de faim, de soif et de maladie.

Mais le camp est rapidement devenu comme une ville avec un grand marché où l’on pouvait acheter toutes sortes de choses et avec des endroits pour s’asseoir et boire du thé.

Les gens pensent souvent que les camps de réfugiés ne sont que des endroits remplis de misère et de désespoir.

Pourtant, étant enfant, je me souviens que je m’amusais souvent beaucoup avec mes amis qui couraient avec des pierres et criaient avec une excitation vertigineuse à l’occasion d’un avion de l’ONU qui volait au-dessus de nous pour fournir une aide indispensable.

Cependant, la poussière qui était enracinée dans ma mémoire ne se retrouvait pas à mon retour – j’étais stupéfaite de trouver un paysage verdoyant, luxuriant et magnifique grâce à la saison des pluies.

Pas de pierres tombales pour les morts

Cela me paraissait étrange qu’un endroit aussi séduisant avec ses étangs, ses arbres et ses hautes herbes à perte de vue ait été si plein de peurs des gens il y a toutes ces années.

Quelques agriculteurs peuvent être trouvés sur le site de l’ancien camp de réfugiés

Je me suis senti un peu déçu de mes souvenirs.

Il n’y avait rien pour marquer les 600 000 réfugiés de plus qui vivaient autrefois ici à son apogée – pas de pierres tombales pour les morts et pas de commémoration officielle – la terre avait tout récupéré.

«J’ai repéré un vieil éthiopien, Mohamed, qui, il s’est avéré, avait autrefois travaillé comme gardien du camp – un endroit dont il se souvenait comme étant plein de douleur de la guerre», Source: Ismail Einashe, Description de la source: Journaliste, Image : Mohamed, qui était autrefois gardien du camp de réfugiés de Hartisheik en Ethiopie

Ensuite, j’ai repéré un vieil éthiopien, Mohamed, qui, il s’est avéré, avait autrefois travaillé comme gardien du camp – un endroit dont il se souvenait comme plein de douleur de la guerre.

Il vit maintenant avec sa famille dans un «taureau», une petite maison traditionnelle et ils ont des vaches, des chèvres et cultivent le peu qu’ils peuvent.

Il m’a dit que quelques bâtiments du camp étaient encore debout, y compris ce qui aurait pu être un hôpital qu’une femme appelée Sahra m’a fait visiter avec sa jeune petite-fille.

Cet ancien bâtiment de camp sert désormais d’abri aux chèvres

Peint en semblait être les couleurs de l’ONU de bleu et blanc, il y avait une puanteur de pourriture et de bouse de chèvre car il était occupé par des animaux appartenant à la famille de Sahra, qui avait autrefois vécu à Wajale du côté somalien de la frontière, mais maintenant cultivé ici.

J’ai pensé à tous ceux qui ont dû perdre leurs proches à l’intérieur de ce bâtiment.

Bien sûr, bon nombre des jeunes que j’ai rencontrés, comme le jeune éleveur Jimale, ne se souvenaient pas du tout des réfugiés.

Les nomades errent maintenant sur la vaste étendue du camp qui a été fermé par l’ONU en 2004

J’ai aussi rencontré un groupe de nomades de langue somalienne qui suivaient leurs chameaux à la recherche d’herbe fraîche et d’eau, qui m’offraient, à moi, voyageur fatigué de Londres, du lait de chamelle frais et piquant.

Alors que le ciel se teintait d’orange, j’ai décidé de retourner à Hartisheik avant le coucher du soleil – quittant le camp une seconde fois, cette fois en tant qu’homme, mais un homme changé légèrement étourdi et confus par les tours de mémoire.

Cela m’a rappelé un autre souvenir – moi, âgé d’environ cinq ans, trouvant un petit pot de pommade Vicks jetée dans le camp – que j’ai naïvement frotté sur mon visage.

Inévitabilité, cela a fini par entrer dans mes yeux et une fontaine de larmes a coulé sur mon visage alors que je courais étourdi et confus à travers le camp à la recherche de ma mère.

