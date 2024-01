Anniversaires de célébrités pour la semaine du 21 au 27 janvier :

21 janvier : le chanteur d’opéra Placido Domingo a 83 ans. L’acteur Jill Eikenberry a 77 ans. Le guitariste Jim Ibbotson (The Nitty Gritty Dirt Band) a 77 ans. L’auteur-compositeur-interprète Billy Ocean a 74 ans. L’acteur Robby Benson a 68 ans. L’actrice Geena Davis a 68 ans. L’acteur Charlotte Ross (« NYPD Blue ») a 56 ans. Le chanteur Marc Gay de Shai a 55 ans. L’actrice Karina Lombard (« The L Word ») a 55 ans. L’acteur Ken Leung (« Marvel’s Inhumans », « Lost ») a 54 ans. Le rappeur Levirt de B-Rock and the Bizz a 54 ans. Le batteur Mark Trojanowski de Sister Hazel a 54 ans. Le chanteur Cat Power a 52 ans. Le DJ Chris Kilmore d’Incubus a 51 ans. La chanteuse Emma Bunton (Baby Spice) des Spice Girls a 48 ans. L’acteur Jerry Trainor (« Wendell & Vinnie », « iCarly ») a 47 ans. Le chanteur Nokio de Dru Hill a 45 ans. L’actrice Izabella Miko (« Coyote Ugly ») a 43 ans. L’acteur Luke Grimes (émission télévisée « Yellowstone », film « Cinquante Nuances »). a 40 ans. L’acteur Feliz Ramirez (émission télévisée « Grand Hotel ») a 32 ans.

22 janvier : le chanteur Steve Perry (Journey) a 75 ans. Le bassiste Teddy Gentry de l’Alabama a 72 ans. Le réalisateur Jim Jarmusch (« Broken Flowers », « Stranger Than Paradise ») a 71 ans. L’acteur John Wesley Shipp (« The Flash », ″ Dawson’s Creek”) a 69 ans. L’actrice Linda Blair a 65 ans. Le rappeur-acteur DJ Jazzy Jeff a 59 ans. L’actrice Diane Lane a 59 ans. La chanteuse country Regina Nicks de Regina Regina a 59 ans. Le célèbre chef Guy Fieri a 56 ans. L’actrice Olivia D’Abo (« Law & Order : Criminal Intent », « The Wonder Years ») a 55 ans. L’actrice Katie Finneran (« The Michael J. Fox Show ») a 53 ans. L’acteur Gabriel Macht (« Suits ») a 52 ans. L’acteur Balthazar Getty a 52 ans. 49. L’acteur Christopher Kennedy Masterson (« Malcolm in the Middle ») a 44 ans. La chanteuse de jazz Lizz Wright a 44 ans. La chanteuse Willa Ford a 43 ans. L’acteur Beverley Mitchell (« Seventh Heaven ») a 43 ans. Le guitariste Ben Moody de The Fallen (et anciennement d’Evanescence) a 43 ans. L’actrice et chanteuse Phoebe Strole (« Glee ») a 41 ans. Le rappeur Logic a 34 ans. L’acteur Sami Gayle (« Blue Bloods ») a 28 ans.

23 janvier : l’acteur Chita Rivera a 91 ans. L’acteur-réalisateur Lou Antonio (« Cool Hand Luke ») a 90 ans. Le vibraphoniste de jazz Gary Burton a 81 ans. L’acteur Gil Gerard a 81 ans. Le bassiste-claviériste Bill Cunningham de The Box Tops a 74 ans. L’acteur Richard Dean Anderson (« MacGyver ») a 74 ans. Le chanteur-guitariste Robin Zander de Cheap Trick a 71 ans. La chanteuse Anita Baker a 66 ans. Le bassiste Earl Falconer de UB40 a 65 ans. L’acteur Peter Mackenzie (« black-ish ») a 63 ans. L’acteur Boris McGiver (“House of Cards”, “Boardwalk Empire”) a 62 ans. L’actrice Gail O’Grady (“American Dreams”, “NYPD Blue”) a 61 ans. L’actrice Mariska Hargitay (“Law and Order: Special Victims Unit” ) a 60 ans. Le chanteur Marc Nelson (Az Yet) a 53 ans. La présentatrice de « CBS Evening News » Norah O’Donnell a 50 ans. L’acteur Tiffani Thiessen (« Beverly Hills, 90210 ») a 50 ans. Le bassiste Nick Harmer de Death Cab For Cutie a 50 ans. 49. L’acteur Lindsey Kraft (« Vivre bibliquement ») a 44 ans.

24 janvier : le violoniste Doug Kershaw a 88 ans. Le chanteur Ray Stevens a 85 ans. Le chanteur Neil Diamond a 83 ans. Le chanteur Aaron Neville a 83 ans. L’acteur Michael Ontkean (émission télévisée « Twin Peaks », film « Slap Shot ») a 78 ans. l’auteur-compositeur Becky Hobbs a 74 ans. Le comédien Yakov Smirnoff a 73 ans. L’acteur William Allen Young (« Code Black », « Moesha ») a 70 ans. Le claviériste devenu personnalité de la télévision Jools Holland (Squeeze) a 66 ans. L’acteur Nastassja Kinski a 63 ans. Le batteur Keech Rainwater de Lonestar a 61 ans. Le comédien Phil LaMarr (« Mad TV ») a 57 ans. Le chanteur Sleepy Brown de Society of Soul a 54 ans. L’acteur Matthew Lillard (« Scooby-Doo », « She’s All That ») a 54 ans. L’acteur Merrilee McCommas (« Friday Night Lights », « Family Law ») a 53 ans. La chanteuse Beth Hart a 52 ans. L’acteur Ed Helms (« The Office ») a 50 ans. L’actrice Christina Moses (« A Million Little Things ») a 46 ans. L’acteur Tatyana Ali (« Le Prince de Bel-Air ») a 45 ans. L’actrice Carrie Coon (« The Gilded Age », « Leftovers ») a 43 ans. L’acteur Daveed Diggs (« black-ish ») a 42 ans. L’acteur Justin Baldoni (« Black-ish ») a 42 ans. Jane the Virgin”) a 40 ans. L’acteur Mischa Barton (“The OC”) a 38 ans.

25 janvier : la chanteuse country Claude Gray a 92 ans. L’acteur Leigh Taylor-Young (« Peyton Place », « Soylent Green ») a 79 ans. L’actrice Dinah Manoff (du film « Grease », de la série télévisée « Empty Nest ») a 68 ans. L’actrice Jenifer Lewis (« The Preacher’s Wife », « The PJ’s ») a 67 ans. Le batteur Mike Burch de River Road a 58 ans. La chanteuse Kina (Brownstone) a 55 ans. L’actrice de télévision China Kantner a 53 ans. L’actrice Ana Ortiz (« Devious Maids, ” “Ugly Betty”) a 53 ans. Le batteur Joe Sirois de Mighty Mighty Bosstones a 52 ans. Le guitariste Matt Odmark de Jars of Clay a 50 ans. L’actrice Mia Kirshner (“The L Word”, “24”) a 49 ans. L’actrice Christine Lakin ( “Family Guy”, “Step By Step”) a 45 ans. La chanteuse Alicia Keys a 44 ans. L’acteur Michael Trevino (“The Vampire Diaries”) a 39 ans. Le bassiste Calum Hood de 5 Seconds to Summer a 28 ans. L’actrice Olivia Edward (“Better Choses ») est 17.

26 janvier : L’acteur-annonceur sportif Bob Uecker a 89 ans. L’acteur Scott Glenn (“Secrétariat”, “The Right Stuff”) a 85 ans. L’acteur Richard Portnow (“Trumbo”, “The Sopranos”) a 77 ans. Le batteur Corky Laing de Mountain a 76 ans. L’acteur David Strathairn a 75 ans. La musicienne Lucinda Williams a 71 ans. Le percussionniste Norman Hassan de UB40 a 66 ans. La comédienne Ellen DeGeneres a 66 ans. Le claviériste Charlie Gillingham de Counting Crowes a 64 ans. Le chanteur Jazzie B de Soul II Soul a 61 ans. Andrew Ridgeley de Pan ! a 61 ans. L’acteur Paul Johansson (« One Tree Hill ») a 60 ans. L’acteur Bryan Callen (« The Goldbergs ») a 57 ans. Le chanteur de gospel Kirk Franklin a 54 ans. L’acteur Nate Mooney (« American Odyssey », « Il fait toujours beau à Philadelphie) “) a 52 ans. L’actrice Jennifer Crystal (“House”, “Once and Again”) a 51 ans. Le batteur Chris Hesse de Hoobastank a 50 ans. L’actrice Matilda Szydagis (“La merveilleuse Mme Maisel”) a 50 ans. L’acteur Gilles Marini (” Sex and the City”) a 48 ans. L’actrice Sara Rue (“Mom”, “Less Than Perfect”) a 46 ans. L’acteur Colin O’Donoghue (“Once Upon a Time”) a 43 ans. Le guitariste Michael Martin de Marshall Dyllon a 41 ans. .

27 janvier : l’acteur James Cromwell (« Murder in the First », « Babe ») a 84 ans. Le batteur Nick Mason de Pink Floyd a 80 ans. La chanteuse Nedra Talley-Ross de The Ronettes a 78 ans. Le danseur Mikhail Baryshnikov a 76 ans. Cheryl White de The Whites a 69 ans. Le guitariste Richard Young des Kentucky Headhunters a 69 ans. L’acteur Mimi Rogers a 68 ans. Le guitariste Janick Gers d’Iron Maiden a 67 ans. L’actrice Susanna Thompson (« Arrow ») a 66 ans. L’animateur de télévision Keith Olbermann a 65 ans. La claviériste Gillian Gilbert (New Order) a 63 ans. La chanteuse Margo Timmins de Cowboy Junkies a 63 ans. L’actrice Tamlyn Tomita (émission télévisée “Teen Wolf”, “The Good Doctor”) a 61 ans. L’actrice Bridget Fonda a 60 ans. L’acteur Alan Cumming (” Spy Kids”) a 59 ans. La chanteuse country Tracy Lawrence a 56 ans. Le chanteur Mike Patton (Faith No More) a 56 ans. Le rappeur Tricky a 56 ans. Le guitariste Michael Kulas de James a 55 ans. Le comédien Patton Oswalt a 55 ans. L’acteur Josh Randall (“Ed “) a 52 ans. Le chanteur country Kevin Denney a 46 ans. Le batteur Andrew Lee de St. Paul and the Broken Bones a 38 ans. Le batteur Matt Sanchez d’American Authors a 38 ans. L’acteur-musicien Braeden Lemasters de Wallows (émission télévisée “Men of a Certain Age “) est 28.