Anniversaire du pape Maskwacis : un an plus tard, il faut plus d’action

Il y a un an, Peyasu Wuttunee se tenait devant un feu sacré à Maskwacis, en Alberta, aux côtés de survivants des pensionnats et des membres de leur famille.

Il était là pour offrir son soutien alors que les gens séchaient leurs larmes avec des mouchoirs, les plaçaient dans des sacs en papier et les brûlaient.

C’était un symbole de guérison pour certains après avoir écouté le pape François parler longuement des méfaits durables des pensionnats pour les peuples autochtones et dire à la foule rassemblée : « Je suis profondément désolé.

Wuttunee, le directeur des services de conseil et de soutien de Maskwacis, a déclaré qu’il y avait une augmentation significative du nombre de personnes cherchant des ressources en santé mentale dans les deux mois suivant la visite du pape. C’était quelque chose auquel l’organisation s’était préparée, sachant que de nombreuses personnes ressentiraient l’impact d’un traumatisme qui refait surface.

« J’ai l’impression que les jeunes ont eu plus de mal avec ça », a-t-il déclaré à propos des conséquences des excuses du pape.

« Les personnes âgées, ou les survivants, du moins ceux qui étaient présents, étaient ouverts à cette guérison. Alors que la jeune génération était un peu plus en colère à ce sujet, le passé colonial. »

Peyasu Wuttunee, responsable des services de conseil et de soutien de Maskwacis, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative du nombre de personnes cherchant des ressources en santé mentale dans les deux mois suivant la visite du pape. (Sam Brooks/CBC)

Alors qu’un an s’est écoulé depuis que le pontife a effectué son « pèlerinage pénitentiel » au Canada, Wuttunee a déclaré que les excuses étaient une étape dans un cheminement de guérison pour certains. Mais ce n’était aussi qu’un des 94 appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation, et « il y en a encore beaucoup à faire ».

Après que le pape eut parlé à Maskwacis le 25 juillet 2022, il visita l’église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples à Edmonton et se rendit à Lac Ste. Sainte-Anne, un site sacré pour plusieurs Premières Nations et établissements métis à proximité, lors du pèlerinage annuel au lac.

Le chef de la nation Alexis Nakota Sioux, Tony Alexis, a déclaré que les excuses du pape et la répudiation subséquente de la doctrine de la découverte cette année répondaient à certaines des demandes de longue date du chef de l’Église catholique.

La doctrine de la découverte est un concept juridique, soutenu par des bulles papales du XVe siècle, qui justifiait la revendication des terres autochtones par les Européens.

Mais un an plus tard, « je n’en vois pas le véritable impact », a déclaré Alexis. « L’Église pourrait faire plus pour construire ce pont de cette réconciliation. »

En tant que chef, il a déclaré que sa responsabilité était de refléter les réactions variées et les émotions mitigées qui persistent parmi son peuple.

« Nous pouvons suivre n’importe lequel de ces chemins et chacun aurait sa propre histoire », a-t-il déclaré.

Le chef de la nation sioux Alexis Nakota, Tony Alexis, et le pape François se rencontrent sur la place Saint-Pierre en 2016. Le chef Alexis dit que l’Église catholique pourrait encore faire plus lorsqu’il s’agit de construire le pont de la réconciliation. (Facebook Radio Vatican)

« Pour la foi catholique, un miracle s’est produit que le pape François soit venu ici. Pour ceux qui sont blessés, on pourrait dire que ce n’est pas assez, et donc il y a beaucoup de travail à faire. Et pour ceux qui pratiquent leurs cérémonies et ainsi de suite, pour eux, on ne leur dira plus comment se comporter. »

« Nous avons survécu à un génocide »

Josh Littlechild, membre de la nation crie Ermineskin, a regardé le discours du pape à distance avec son père, un survivant des pensionnats.

Littlechild est également le neveu du chef honoraire Wilton Littlechild de la nation crie Ermineskin, un ancien membre de la Commission de vérité et réconciliation qui faisait partie des délégués autochtones qui se sont rendus à Rome le printemps dernier pour demander au pape de s’excuser pour le rôle de l’Église dans le système des pensionnats au Canada.

Josh Littlechild a déclaré qu’il lui avait fallu du temps pour traiter sa propre réaction en entendant les paroles du pape François l’année dernière. Mais il imagine des enfants étudier l’impact de la visite dans des décennies et se dit optimiste quant au changement pour l’avenir.

Mais il souligne un autre moment important – lorsque le pape était sur le point de rentrer à Rome, et il a reconnu que l’assimilation forcée des enfants autochtones dans les pensionnats était un génocide.

« Je n’ai pas utilisé le mot génocide parce que cela ne m’est pas venu à l’esprit, mais j’ai décrit un génocide », a déclaré le pape François aux journalistes.

Josh Littlechild, membre de la nation crie d’Ermineskin, a déclaré qu’il lui avait fallu du temps pour traiter sa propre réaction en entendant les paroles du pape François l’année dernière. Mais il dit qu’il se sent optimiste quant au changement pour l’avenir. (Alysia Laflèche)

« Nous avons survécu à un génocide », a déclaré Littlechild. « Ainsi, cette reconnaissance qui accompagne la vérité et la réconciliation – la vérité est sortie.

« À mon avis, de plus en plus de gens au Canada n’ont qu’à dire clairement ce que c’est. C’est un génocide. »

Luci Johnson, membre de la Nation crie de Samson et survivante de l’école de jour, a assisté en personne aux excuses du pontife.

Elle s’est prononcée contre la présence du pape à l’époque, et elle a toujours le sentiment que les excuses sont arrivées beaucoup trop tard pour beaucoup de ceux qui ont souffert dans les pensionnats, y compris ses deux parents, qui sont maintenant décédés.

Mais elle a dit qu’en fin de compte, elle devait être là pour sa famille.

« Le même jour, je suis allée à la fois là où ma mère est enterrée et là où ma grand-mère est enterrée et j’ai dit : ‘J’ai vu le pape pour toi.' »

Luci Johnson, à gauche, avec sa fille aînée Paula Johnson-Jefferson, lors du discours du pape François à Maskwacis, en Alberta, le 25 juillet 2022. (Fourni par Luci Johnson)

Johnson a déclaré qu’elle reste concentrée sur des actions concrètes qui aideront les générations d’Autochtones qui souffrent encore des dommages profonds et durables des pensionnats. Elle a dit qu’elle ne voit toujours pas assez de soutien pour les programmes de prévention et les efforts désespérément nécessaires pour aider les gens à renouer avec leur culture et leur langue.

Littlechild a également déclaré qu’il aimerait voir des mesures plus concrètes. Dernièrement, il a dit qu’il réfléchissait à la façon dont les services à l’église catholique de Maskwacis devraient être rendus en cri.

« Je pense, pour aller de l’avant, les gens qui ont détruit la langue, qui l’ont enlevée, ils devraient être responsables de la remettre maintenant. »

Johnson a déclaré qu’il n’y aura jamais justice pour ce que ses parents ont vécu dans les pensionnats. Mais elle ne cessera d’élever la voix sur le travail que, selon elle, l’Église catholique et le gouvernement canadien doivent encore faire.

« Continuez à faire passer ce » désolé « dans les communautés », a-t-elle déclaré.

« Si les gens de l’ampleur et du pouvoir venaient et disaient : ‘Je sais que le pape est venu… mais comment puis-je vous aider ?’

« Nous ne voyons pas cela. Une fois que la fanfare est faite, c’est fait. »

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.