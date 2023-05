Anniversaire du meurtre de George Floyd: des changements ont été apportés, mais sans «compter» sur la justice raciale

MINNEAPOLIS (AP) – Le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis et les protestations ferventes qui ont éclaté dans le monde entier ont semblé à de nombreux observateurs le catalyseur nécessaire pour une prise en compte nationale du racisme dans la police.

Pendant plus de neuf minutes, un officier blanc a appuyé son genou contre le cou de Floyd, un homme noir, qui a haleté, « Je ne peux pas respirer », faisant écho aux derniers mots d’Eric Garner en 2014. Séquence vidéo de Floyd’s le 25 mai 2020, le meurtre était si angoissant à regarder que les demandes de changement venaient de partout au pays.

Mais au milieu de la pandémie mortelle de coronavirus, de l’incertitude économique et d’une élection présidentielle américaine qui divise, 2020 s’est terminée sans le genre de réformes policières majeures que beaucoup espéraient et que d’autres redoutaient. Ensuite, 2021 et 2022 n’ont pas non plus permis de faire beaucoup de progrès.

Maintenant, trois ans après le meurtre de Floyd, les partisans des actions fédérales – telles que l’interdiction des étranglements et la modification des soi-disant protections d’immunité qualifiées pour les forces de l’ordre – attendent toujours des signes significatifs de changement. La mort brutale de Tire Nichols aux mains des policiers de Memphis début janvier a souligné à quel point cela pourrait prendre.

La représentante démocrate américaine Ayanna Pressley, du Massachusetts, a déclaré lors d’une récente conférence de presse convoquée par un collectif Black Lives Matter qu’elle ne voyait aucune preuve d’un «compte racial».

« Je ne joue pas avec des mots comme » compte « », a déclaré Pressley. «Cela doit être quelque chose de proportion épique. Et nous n’avons certainement pas vu de réponse au lynchage, à l’étouffement, à la brutalité (et) au meurtre de vies noires.

QUE S’EST-IL PASSE A MINNEAPOLIS ?

Peu de temps après le meurtre de Floyd, Minneapolis a adopté un certain nombre de changements, notamment l’interdiction des étranglements et des attaches cervicales, et l’obligation pour la police d’essayer d’empêcher ses collègues d’utiliser une force inappropriée. Les législateurs du Minnesota ont approuvé des packages de responsabilité de la police à l’échelle de l’État en 2020 et en 2021, ainsi que des restrictions strictes sur les mandats d’interdiction de frappe ce mois-ci.

La ville attend toujours les résultats d’une enquête fédérale pour savoir si sa police s’est livrée à un «modèle ou pratique» de maintien de l’ordre inconstitutionnel ou illégal. Une enquête similaire menée par le département d’État des droits de l’homme a conduit à ce qu’il a appelé un «accord de règlement exécutoire par les tribunaux» en mars pour réorganiser le maintien de l’ordre dans la ville.

L’enquête fédérale pourrait déboucher sur une entente similaire mais distincte avec la ville. La police de plusieurs autres villes opère déjà sous une telle surveillance pour les violations des droits civils.

« Nous changeons la culture de notre service de police – pour nous assurer que nos agents renforcent et conservent la confiance de toute notre communauté », a déclaré jeudi le maire de Minneapolis, Jacob Frey, dans un communiqué.

Il y a eu des cris immédiats après le meurtre de Floyd pour retirer le financement de la police – et financer à la place des logements sociaux et d’autres services. Mais une mesure électorale qui avait ses racines dans ce mouvement a échoué, même dans certains quartiers fortement noirs.

Un examen de l’AP sur le financement de la police a révélé que certaines municipalités ailleurs avaient procédé à de modestes coupes qui étaient bien en deçà des appels des militants.

QUE SE PASSE-T-IL À MINNEAPOLIS CETTE SEMAINE ?

Plus de 100 personnes se sont rassemblées jeudi soir à George Floyd Square, le coin où Floyd est mort. L’événement pour se souvenir de Floyd comprenait de la musique et de la danse, et une veillée aux chandelles était prévue. Le chef de la police de Minneapolis, Brian O’Hara, s’est arrêté et a parlé avec les gens dans la foule – à un moment donné, levant le poing en signe de solidarité.

Plus tôt dans la journée, des centaines de fleurs et de panneaux se balançaient dans le vent entre les imposantes statues de poings sur la place. Kendrick White et Georgio Wright, deux hommes noirs, ont déclaré qu’ils visitaient le site tous les jours et dirigeaient des «guides de pèlerinage» – ou des visites – pour faire prendre conscience de ce qui s’était passé.

Une vingtaine d’élèves et d’enseignants du secondaire de Californie faisaient partie de leur groupe jeudi. Lee Fertig, directeur de l’école de l’école Nueva dans la communauté de la région de la baie de San Mateo, a déclaré qu’ils voulaient voir comment la communauté se reconstruisait.

Le gouverneur Tim Walz a déclaré jeudi « George Floyd Remembrance Day » dans le Minnesota, proclamant : « La vraie justice pour George Floyd ne viendra que par un changement réel et systémique pour empêcher que des actes comme celui-ci ne se reproduisent.

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX OFFICIERS ?

Derek Chauvin, l’officier blanc qui a tué Floyd, et les trois autres officiers qui n’ont pas réussi à l’arrêter, sont tous en prison. Chauvin a été condamné par un tribunal d’État à 22 ans et demi pour meurtre au deuxième degré. Deux des trois autres officiers ont plaidé coupables d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable et ont reçu des peines plus courtes, tandis que le troisième a été reconnu coupable de ce chef par un juge et attend sa condamnation.

Les quatre officiers ont également été reconnus coupables d’avoir violé les droits civils de Floyd.

QUE S’EST-IL PASSE APRÈS LES MANIFESTATIONS ?

Partout dans le monde, des manifestations contre la violence raciale et la brutalité policière ont éclaté après le meurtre de Floyd, ravivant le mouvement Black Lives Matter. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux de la police américaine utilisant des gaz lacrymogènes et des munitions moins létales comme des balles en caoutchouc, alimentant les appels à la responsabilité, qui jusqu’à présent ont largement pris la forme de règlements civils.

La ville de New York a découvert que 146 officiers avaient commis une faute lors de manifestations, dont un officier qui avait conduit une voiture contre des manifestants. Des examens indépendants à Philadelphie, Minneapolis et Los Angeles ont également révélé que ces départements avaient mal géré leurs réponses.

Dans certaines villes, une poignée d’officiers ont été licenciés. Certains ont fait face à des accusations criminelles : à Austin, au Texas, 19 officiers ont été inculpés. Peu ont été condamnés.

Minneapolis a accepté des millions de dollars de règlements avec des personnes qui prétendaient avoir été victimes de forces de police excessives lors des troubles qui ont suivi le meurtre de Floyd, qui comprenait l’incendie d’un poste de police. Peu d’officiers ont été sanctionnés.

QUE SE PASSE-T-IL AU NIVEAU FÉDÉRAL?

En 2020, la législation fédérale appelée George Floyd Justice In Policing Act a montré des signes prometteurs. Il interdirait les chokeholds et les mandats d’interdiction de frapper, comme celui qui a permis à la police de Louisville de tuer Breonna Taylor. Il créerait également une base de données répertoriant les agents sanctionnés pour faute grave, entre autres mesures.

La Chambre l’a adopté en 2021. Mais le Sénat n’est pas parvenu à un consensus.

L’année dernière, le président Joe Biden a signé un décret exécutif qui appliquait les éléments clés du projet de loi aux officiers de justice fédéraux. Jeudi, Biden a renouvelé son appel au Congrès pour qu’il agisse pour apporter « un changement réel et durable aux niveaux national et local ».

« J’exhorte le Congrès à adopter une réforme significative de la police et à l’envoyer à mon bureau. Je le signerai », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’il se battra pour la responsabilité de la police et travaillera avec les deux parties pour trouver des solutions.

Pendant ce temps, Pressley, la députée du Massachusetts, fait la promotion de la Ending Qualified Immunity Act, une mesure qu’elle a réintroduite chaque année depuis 2020.

QU’EN EST-IL DE LA FAMILLE FLOYD ?

Au cours des trois dernières années, les membres de la famille de George Floyd sont apparus lors de rassemblements et se sont prononcés contre la violence policière. Quelques jours après la mort de son frère, Philonise Floyd a témoigné lors d’une audience du Congrès sur la réforme de la police.

Alors que des proches et des partisans de la réforme appelaient à des changements de législation, la plus jeune fille de George Floyd, Gianna Floyd, a rencontré Biden à la Maison Blanche en 2021. Une photo d’un Marine tenant la porte pour l’enfant de 7 ans est devenue virale.

Terrence Floyd, basé à New York, qui est devenu un activiste après le meurtre de son frère, prévoyait d’organiser le troisième événement commémoratif annuel dans une église de Harlem jeudi soir. Il a soutenu les efforts pour obtenir le vote et promu la musique rendant hommage à son frère.

« Vous devez avoir la foi que cela arrivera, car cela ne s’est pas produit du jour au lendemain pour Martin Luther King Jr. ou Malcolm X. Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain pour le révérend Al Sharpton et le révérend Jesse Jackson », a-t-il déclaré à propos de changement social significatif. « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cela se produise du jour au lendemain pour nous, mais cela arrivera. »

Morrison a rapporté de New York. Les rédacteurs de l’Associated Press Claudia Lauer à Philadelphie, Colleen Long à Washington et Trisha Ahmed à Minneapolis ont contribué à ce rapport. La photographe AP Abbie Parr a également contribué depuis Minneapolis.

Aaron Morrison et Steve Karnowski, Associated Press