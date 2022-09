Kim Namjoon alias RM de BTS fête son anniversaire ! Et le BTS ARMÉE célèbre sa journée spéciale de la manière la plus spéciale. Il existe divers projets d’anniversaire organisés par les ARMYs au nom du Responsable BTS. Namjoon a dirigé un live sur Weverse il y a quelques minutes. C’est un rituel parmi les membres du BTS de passer quelques heures avec les ARMY et Namjoon a également rejoint les ARMY et a célébré son anniversaire avec eux tout en se rattrapant. Et pendant Anniversaire de RM en directun autre membre du BTS J-espoir alias Jung Hoseok a spammé sa session, mais les ARMYs en profitent.

Anniversaire de BTS RM en direct

Ainsi, dans Hollywood News aujourd’hui, RM est venu en direct pour discuter un peu avec les ARMY. Le Weverse a fait un pépin à cause duquel il a dû mener deux vies. Le gâteau d’anniversaire de RM était de Moni, son chien de compagnie et c’était très adorable. RM a parlé de travailler sur son album et a révélé que c’était presque terminé. Cependant, Namjoon ne sait pas quand il sortira. Il espère que son album sortira d’ici la fin de l’année. Kim Namjoon a également partagé qu’il avait reçu beaucoup d’aide des autres Bangtan Boys pour son album et a ajouté que beaucoup de gens l’avaient aidé cette fois. RM a parlé de Decision to Love, un film sud-coréen récemment sorti, Balming Tiger et bien d’autres choses.

J-HOPE a spammé l’anniversaire de Kim Namjoon en direct

Un membre pour ne rien manquer des autres Bangtannies est J-hope. Que ce soit les albums ou les photos et maintenant même la session Live. J-hope a spammé le direct de RM en le commentant. C’était hilarant et adorable. Lorsque RM est devenu émotif en parlant de la façon dont le cœur des garçons battait comme un et comment ils pensaient tous toujours à la même chose, J-hope a commenté “7 pour toujours !!!!!!!!!” il a commenté 7 fois à plusieurs reprises et a même souhaité à Namjoon de dire en direct “HB BFF”. Lorsque RM a été distrait, Hobi a laissé tomber beaucoup de commentaires pour lui remonter le moral et s’est qualifié de fan à succès.

ily namjoon https://t.co/D87rtxB3LD ? (@gcfinscenery) 12 septembre 2022

220912 ‘ ‘ /01 (https://t.co/EOBIe1FSke) ? ! ? HB meilleure amie ? ? … ? BONJOUR~~~~~~~~~ ? HB NJ ? ? ???? ? 7 pour toujours !!!!!!! ? Allons-y ? armée s’il te plaît sois avec moi pic.twitter.com/oWPT7xadO6 ? ?? ?? (@Kimnocsn) 12 septembre 2022

Hobi ?? https://t.co/cbKlmAcLfy SXY NKIM NAMJOON — aly in the box|| PREUVE ? (@seokmintaekook_) 12 septembre 2022

namjoon x hobi bffs pour toujours c’est le jour de Joonie (@naanadx) 12 septembre 2022

idk je pense que hobi aime vraiment namjoon il ne l’a dit que 500 fois au cours des 20 dernières heures ? (@taehyungsneck) 12 septembre 2022

Hobi a spammé le Namjoon en direct sur Weverse avec 7 FOREVER, 77777 et ARMY PLEASE BE WITH ME ?? Je pleure… BTS POUR TOUJOURS#HappyBirthdayNamjoon #NAMJOONDAY pic.twitter.com/aGyIk7GbSs Avez-vous vu mes JAMS ? (@ruTrusfrated) 12 septembre 2022

ARMY aime l’interaction. Jhope était à la maison et avait spammé les commentaires sur l’anniversaire de Namjoon en direct. En parlant de cela, Namjoon a montré un peu de sa maison et a également partagé que les membres avaient beaucoup de projets solo à venir. Aussi, qu’est-ce qui se passe avec RM qui se couvre de bout en bout? Nous espérons qu’il n’a pas coupé ses cheveux.