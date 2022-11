Anniversaire d’Ishaan Khatter : appelez Bhoot à Dhadak, regardez les films récents et à venir de l’acteur Pippa [Watch Video]

Anniversaire d’Ishaan Khatter : Ishaan Khatter est prêt pour cette récente entreprise, Phone Bhoot, avec Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi. Le film sort ce vendredi 4 novembre. Ishaan Khatter a commencé sa carrière avec le film Beyond the Clouds et tout le monde a apprécié son jeu d’acteur. Après ce film, il a eu plusieurs films comme Dhadak, Don’t Look Up, Khaali Peeli et bien d’autres. Aujourd’hui, l’acteur fête son anniversaire et nous vous montrons les films récents et à venir qu’il a réalisés jusqu’à présent. Regarder la vidéo.