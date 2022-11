Anniversaire de Virat Kohli: Anushka Sharma souhaite en partageant les photos les plus loufoques de son mari le plus cher; sa fille Vamika fait une apparition

C’est l’anniversaire de Virat Kohli aujourd’hui et Anushka Sharma est allée sur son Instagram et a partagé les photos les plus loufoques du joueur de cricket vedette pour lui souhaiter son 34e anniversaire. Partager les photos d’angle les plus bizarres de Virat et affirmer qu’elle aime dans tous les états et toutes les formes est tout simplement adorable. Au moment où Anushka a partagé ces photos de Virat, elles sont devenues virales en ligne et les internautes ne peuvent pas arrêter de s’amuser sur le même sujet. Et vous ne pouvez pas manquer Vamika Kohli faisant une apparition sur les photos. Mais Anushka respecte ses règles et cache le visage de sa fille car elle et Virat ne souhaitent pas que les photos de Vamika soient rendues publiques et ont brillamment réussi à faire de même à l’ère des réseaux sociaux.

Anushka a été l’épine dorsale du joueur de cricket. La diva de Bollywood a soutenu son mari dans tous les états et toutes les formes et ils sont donc le couple informatique de la ville. Anushka a cependant fait face à de nombreuses critiques et à la traîne lors de la mauvaise forme de Virat Kohli au cricket. Eh bien, elle a été critiquée et ciblée pour rien. Mais le roi Kohli la soutenait souvent. Anushka et Virat se sont mariés en 2017 après avoir été en couple pendant quelques années. Ils n’ont jamais parlé de leur relation en public et ont toujours gardé un silence digne. Aujourd’hui, Anushka et Virat sont l’heureux parent de leur fille bien-aimée Vamika qui a un an et est une copie conforme de papa Kohli.

Virat Kohli a récemment fait la une des journaux après avoir exprimé sa colère sur la vidéo personnelle de sa chambre d’hôtel devenue virale et a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas ce genre de fanatisme. Anushka a également pris le parti de son mari Virat et l’a qualifié d’extrêmement honteux. Les fans inconditionnels de Virat étaient également d’accord avec lui et ont insisté pour ne pas diffuser la vidéo en ligne.