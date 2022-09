Nagin 5 beauté Surbhi Chandna a eu un an de plus et de sagesse le 11 septembre. L’actrice a fêté son anniversaire en retrouvant ses amis et aussi ses partenaires. En fait, il ne sera pas faux de dire que Surbhi Chandna a passé sa journée avec tous les gens qu’elle aime et adore. Et devine quoi? Il comprend le gang Ishqbaaaz aussi! Nakuul Mehta, Kunal Jaisingh et d’autres ont rejoint la fête d’anniversaire de Surbhi Chandna. Cependant, c’était authentification unique (Nakuul) qui a surpris Anika (Surbhi). Et la réaction de l’actrice de Naagin 5 en voyant Nakuul est incontournable ! Surbhi Chandna et Nakuul Mehta sont les jodis de télévision les plus aimés de tous les temps ! Shivika les fans devraient regarder la vidéo ci-dessous:

Nakuul Mehta alias SSO surprend Surbhi Chandna alias Anika

Surbhi Chandna avait célébré un dîner confortable avec sa famille et ses proches lorsque Nakuul Mehta est passé avec des fleurs et a surpris Surbhi le jour de son anniversaire. Ce fut un moment encourageant pour Surbhi qui a été choqué. Elle resta bouche bée devant Nakuul, comme si elle pensait qu’il n’était pas réel. Nakuul Mehta et Surbhi Chandna se sont étreints tandis que ce dernier essayait encore de se remettre du choc. La réaction est incontournable. La surprise d’anniversaire de Surbhi n’est pas seulement spéciale pour elle, mais aussi pour ses fans et tous les fans d’Ishqbaaaz. Cette réunion de Shivika n’était pas prévue mais, nous parions, ils sont tous super heureux de revoir Nakuul et Subhi dans un même cadre après des lustres. Découvrez les vidéos et les images ci-dessous :

Réunion d’Ishqbaaaz à l’anniversaire de Surbhi Chandna

Surbhi Chandna, Nakuul Mehta, Mansi Srivastava, Nehalaxmi Iyer, Kunal Jaisingh et Shrenu Parikh étaient tous présents à la fête d’anniversaire du premier. Les célébrités ont pris leurs poignées sociales et ont également partagé des photos. Ishqbaaaz a été produit par Gul Khan et a été l’une des émissions de télévision les plus réussies et les plus populaires du pays. Il parlait des frères Oberoi, de leur famille et de leur vie amoureuse. Les chansons, le montage, les scènes et les danses sont encore frais dans l’esprit de chacun. Ishqbaaaz a été diffusé en 2016 et s’est poursuivi jusqu’en 2019. Il a eu deux saisons et un spin-off appelé Dil Boley Oberoi. Ishqbaaaz a eu une série réussie de 758 épisodes.