Anniversaire de Suhana Khan : Shah Rukh Khan a le souhait le plus heureux pour sa fille ; partage une bobine UNSEEN [Watch]

Souhana Khan fête son 23e anniversaire aujourd’hui et la magnifique jeune belle reçoit l’amour de tout le monde, y compris son père, ses amis et ses sympathisants. La jeune débutante a reçu un vœu de son père superstar, Shah Rukh Khan il y a quelques minutes à peine. Le Jawan et Dunki La star a partagé une vidéo inédite de sa fille pour lui souhaiter sa journée spéciale aujourd’hui. Suhana a l’air très heureuse dans la vidéo. Avec cela, Shah Rukh a écrit un court souhait sincère pour sa fille.

Shah Rukh Khan partage une vidéo inédite de Suhana Khan pour son anniversaire

Dans la vidéo que le père adoré Shah Rukh Khan a partagée en ligne, nous voyons Suhana Khan virevolter sur une patinoire. Oui, tu l’as bien lu. Et elle est aussi élégante que son père et sa magnifique mère, Gauri Khan. Suhana est vue dans un crop top noir et un jean taille basse. C’est une vidéo boomerang et le flip de cheveux de Suhana est parfait ! Elle semble avoir beaucoup de plaisir. À partir des archives d’un père adoré, Shah Rukh Khan partage la vidéo tout en lui souhaitant : « Aujourd’hui, c’est le jour où vous pouvez être heureux et pour toujours. Je t’aime bébé. » (sic).

Regardez la vidéo inédite de Suhana Khan partagée par Shah Rukh Khan le jour de son anniversaire ici :

Suhana Khan a répondu à son message avec deux commentaires. La jeune et aspirante actrice a d’abord commenté en disant: « Je t’aime le plus », avec plein d’émoticônes et le deuxième commentaire est qu’elle est timide et rit de la vidéo loufoque mais jolie. Leur interaction devient virale dans l’actualité du divertissement. Découvrez les commentaires de Suhana Khan sur le message d’anniversaire de Shah Rukh Khan pour elle ici:

L’adorable complicité entre Shah Rukh Khan et Suhana Khan

Shah Rukh Khan et Suhana Khan partagent un lien très affable. Elle est sa plus grande critique et ce depuis son plus jeune âge. L’acteur de Pathaan avait une fois partagé comment elle le gronderait s’il faisait quelque chose de mal ou restait debout tard dans la nuit. Il a rappelé à quel point elle avait une voix puissante. Plus d’informations sur leur lien se reflètent alors qu’ils continuent de commenter les publications de l’autre et les deux sont assez spirituels. Alors que Suhana Khan se prépare pour ses grands débuts, la superstar lui a écrit une note sincère, en tant que co-actrice.