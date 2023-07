Anniversaire de Sonu Sood : retour sur son incroyable parcours d’acteur de Bollywood à héros de la vie réelle

Sonu Sood, un acteur bien connu de Bollywood, est devenu un héros de la vie réelle pour de nombreuses personnes pendant la pandémie de COVID-19. Sonu Sood a commencé sa carrière d’acteur en 1999, il a fait sa première apparition dans les films tamouls Kallazhagar et Nenjinile. Puis en l’an 2000, Sonu Sood est apparu comme un méchant dans le film Hands up !. Il a ensuite fait ses débuts à Bollywood en 2002 avec le film intitulé « Shaheed-E-Azam », plus tard, son apparition à Yuva en 2004 a propulsé sa renommée au niveau supérieur. Ensuite, tout le monde a été témoin de son ascension graphique de carrière, Sonu a travaillé dans de nombreuses langues différentes et avec de nombreuses célébrités bien connues ou célèbres. Sonu Sood a même travaillé avec Jackie Chan dans un film Kung Fu Yoga, diffusé en 2017. Il a également travaillé sans relâche pour aider les personnes dans le besoin, de l’organisation du transport des travailleurs migrants à la fourniture de soins médicaux aux personnes infectées par le virus. Aujourd’hui, jour de son anniversaire, nous célébrons son incroyable parcours d’acteur à succès à icône humanitaire.