Anniversaire de Sonu Sood : d’étudiant en ingénierie à acteur en difficulté puis messie – comment l’acteur est passé d’un véritable méchant à un véritable héros

Sonu Sood a mérité le surnom de “Le Messie des masses” et à juste titre. Personne, que ce soit de l’industrie cinématographique ou en dehors de celle-ci ou même du gouvernement, n’a fait plus pour aider les gens pendant les affres de la pandémie de COVID-19, en particulier pendant les doubles fermetures prolongées, que lui. Celui qui a inventé le terme “un ange a atterri sur terre” l’a probablement fait pour qu’il puisse un jour être utilisé pour décrire Sonu Sood. Avant que tout le monde ne connaisse son côté bon samaritain, tout le monde le connaissait comme l’un des meilleurs et des plus chauds corps de Bollywood, dont la présence macho a effectivement brillé à l’écran dans des rôles de durs à cuire, établissant un obstacle convaincant pour les hommes musclés. .

Sonu Sood jours difficiles

Aujourd’hui, 30 juillet, le Anniversaire de Sonu Sood, laissez-vous guider dans le passé avec son parcours pour devenir un acteur populaire non seulement à Bollywood, mais dans le cinéma indien. Peu de gens savent que le père de Sonu Sood était un simple commerçant de vêtements, qui a envoyé son fils à Nagpur pour étudier l’ingénierie. Après avoir terminé ses études et arrivé à Mumbai en 1996, Sonu s’est lancé dans l’industrie cinématographique. Il se débattait beaucoup car il devait également subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse, Sonali, dont il est tombé amoureux et s’est marié en 1996 même avant de tirer un revenu régulier.

Voyage Sonu Sood à Bollywood

Enfin, 3 ans après avoir atterri à Mumbai et s’être marié, Sonu Sood a décroché une pause avec Film télougou Kallajagaar, et 3 ans plus tard, a obtenu son premier Film bollywoodien, Shaheed-e-Azam. Sa grande percée est cependant venue avec Yuva en 2004, et depuis Dabangg en 2010, le bel acteur n’a jamais regardé en arrière, consolidant sa stature comme l’un des grands méchants modernes du cinéma indien.

Films à venir et films récents de Sonu Sood

Date d’anniversaire Le garçon Sonu Sood a été vu pour la dernière fois à Samrat Prithviraj, qui, malheureusement, a sombré au box-office et a également été généralement critiqué par les critiques. L’acteur apparaîtra ensuite sur grand écran aux côtés de Vijay Antony dans Film tamoul Thamilarasan. En attendant, je souhaite à l’acteur un très joyeux anniversaire.