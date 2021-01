Le meurtre par un drone américain de l’un des plus hauts dirigeants militaires iraniens, le général Qassem Soleimani, le 3 janvier 2020, a provoqué une brusque montée des tensions entre Téhéran et Washington.

Un an plus tard, on craint un nouvel affrontement entre les deux ennemis, dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump.

Le successeur de Soleimani a averti que l’Iran est prêt à répondre à toute pression militaire américaine, tandis que les États-Unis ont fait voler des bombardiers au-dessus de la région et envoyé un sous-marin dans le golfe Persique.

Que s’est-il passé il y a un an?

Le général Qassem Soleimani serait arrivé en Irak en provenance de Beyrouth et voyageait dans un convoi de véhicules alors qu’il quittait l’aéroport de Bagdad lorsque le drone américain a frappé.

Le général a été tué, avec un chef de milice irakien. Il y a eu de la fureur contre ce qui a été décrit comme une « attaque flagrante contre la souveraineté de l’Irak ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, l’a qualifié d ‘ »acte de terrorisme international » et d’ « escalade dangereuse et insensée ».

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Khomeiny, a juré de « représailles sévères ». Les jours suivants, le portrait du chef militaire a orné les rues de Téhéran. Les foules ont brandi des pancartes pour se venger. La possibilité que l’Iran et les États-Unis entrent en guerre semblait réelle.

Quel était le contexte du meurtre de Soleimani?

Signataire de l’accord nucléaire de 2015, l’Iran avait accepté d’importantes réductions de son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions.

Mais en 2018, le président Trump, qui avait juré de retirer les États-Unis de l’accord, a donné suite à sa parole et les sanctions américaines ont été réimposées.

Téhéran a répondu en suspendant ses engagements dans le cadre de l’accord un an plus tard, augmentant son enrichissement en combustible nucléaire.

Qui était le général Soleimani?

Qassem Soleimani était devenu le commandant du champ de bataille le plus reconnaissable d’Iran au moment de sa mort, considéré comme une figure de la résilience nationale face à la pression américaine.

Peu connu jusqu’à l’invasion américaine de l’Irak en 2003, il a pris le contrôle de la Force d’élite Qods des Gardiens de la révolution, responsable des campagnes étrangères de la République islamique.

Les États-Unis et Israël l’ont tenu responsable des combattants syriens soutenant le président Bashar Assad et de la mort des troupes américaines en Irak.

Il est devenu un proche allié de l’ayatollah Khomenei, dans la mesure où le guide suprême a célébré le mariage de la fille du général.

Comment les États-Unis ont-ils justifié son assassinat?

Le président Trump a déclaré que le général iranien avait été tué « pour arrêter une guerre » mais a nié que les États-Unis voulaient un « changement de régime » à Téhéran.

Il a accusé le général de comploter « des attaques imminentes et sinistres ». « Nous l’avons pris en flagrant délit et l’avons licencié », a déclaré le président, défendant son ordre de tuer le général.

« Son règne de terreur est terminé », a annoncé Trump, affirmant que le commandant iranien « complotait pour tuer beaucoup plus » d’Américains « mais s’est fait prendre ».

Comment l’Iran a-t-il réagi?

La première réponse de Téhéran a mal tourné. Quelques jours à peine après la mort du général, un avion de ligne ukrainien a été abattu par erreur, tuant les 176 personnes à bord. Il a fallu trois jours avant que les autorités reconnaissent l’erreur humaine.

L’Iran a également riposté en lançant l’opération Martyr Soleimani quelques jours après le meurtre. Un certain nombre d’attaques de missiles ont visé une base militaire en Irak. Il n’y a pas eu de morts aux États-Unis, mais le Pentagone a admis que des dizaines de soldats américains avaient subi des blessures traumatiques.

Depuis lors, il y a eu plus de menaces de représailles qui se sont multipliées à l’approche de l’anniversaire.

Que s’est-il passé récemment?

En novembre, un scientifique iranien qui a fondé le programme nucléaire militaire du pays deux décennies plus tôt a été tué dans une attaque que Téhéran attribue à Israël.

À l’approche de l’anniversaire, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52 survolant la région et un sous-marin à propulsion nucléaire dans le golfe Persique.

Jeudi, des marins ont découvert une mine de patelle sur un pétrolier dans le golfe Persique au large de l’Irak, près de la frontière iranienne, alors qu’il s’apprêtait à transférer du carburant vers un autre pétrolier appartenant à une société cotée à la Bourse de New York.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’exploitation minière, bien qu’elle survienne après une série d’attaques similaires en 2019 que la marine américaine a imputées à l’Iran. Téhéran a nié être impliqué.

Vendredi, le successeur de Soleimani à la tête de la force Qods des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami, a déclaré que l’Iran était pleinement prêt à répondre à toute pression militaire américaine.

« Nous donnerons nos derniers mots à nos ennemis sur le champ de bataille », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie à l’Université de Téhéran pour marquer cet anniversaire.

Quelle différence fait la transition présidentielle américaine?

Les calculs stratégiques des deux côtés ont été compliqués par la transition politique à Washington vers l’administration du président élu Joe Biden, qui pourrait chercher de nouvelles voies pour traiter avec l’Iran.

Le pardon par Donald Trump des sous-traitants de la sécurité de Blackwater, purgeant de longues peines pour un massacre en Irak, pourrait également attiser les tensions, alimentant la colère face à l’impunité des meurtres irakiens.

La semaine dernière, des roquettes ont frappé près de l’ambassade des États-Unis à Bagdad après avoir été interceptées en plein vol, lors d’une attaque imputée à des groupes extrémistes pro-iraniens opérant dans le pays.

La situation a ravivé les souvenirs de la transition du pouvoir du président Jimmy Carter à Ronald Reagan il y a quatre décennies.

Cinquante-deux otages américains détenus à Téhéran depuis plus d’un an ont finalement été libérés le jour de l’investiture du nouveau président américain, dans ce que certains considéraient comme une tentative d’humilier son prédécesseur.