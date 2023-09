Anniversaire de Shiv Thakare : Daisy Shah, Jiya Shankar et d’autres célébrités assistent à l’événement avec style [Watch]

La célébration de l’anniversaire de Shiv Thakare était une affaire de stars, avec des célébrités comme Daisy Shah et Jiya Shankar faisant une apparition élégante qui a laissé tout le monde impressionné. L’événement était une affaire glamour, remplie de paillettes et de glamour. Daisy Shah a fait tourner les têtes avec sa superbe tenue, respirant l’élégance et le charme. Jiya Shankar a également fait tourner les têtes avec son ensemble à la mode, mettant en valeur son sens du style impeccable. Les visuels intérieurs de l’événement ont capturé l’excitation et l’énergie de la nuit, alors que les célébrités se mêlaient, dansaient et profitaient des festivités. Les fans ont eu un aperçu de cette affaire extravagante, étant témoins de la magie et de la grandeur de la célébration de l’anniversaire de Shiv Thakare. Ce fut une soirée remplie de rires, de joie et de souvenirs inoubliables. L’événement a présenté le mélange parfait de mode, de divertissement et de célébration, ce qui en a fait une occasion vraiment mémorable. Regardez les visuels intérieurs pour vous immerger dans le faste et le glamour de la fête d’anniversaire de Shiv Thakare.