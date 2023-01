Anniversaire de Shehnaaz Gill : les moments les plus émouvants et les plus adorables de l’actrice de Salman Khan et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan [Watch Video]

Anniversaire de Shehnaaz Gill : La célébrité de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a eu un an de plus et elle a également célébré son anniversaire avec sa famille et ses amis. Eh bien, nous savons tous que Salman Khan se soucie vraiment de Shehnaaz Gill. Nous avons tous été témoins des moments embarrassants de Salman Khan et Shehnaaz Gill lors de la fête de l’Aïd d’Arpita. Regardons les moments les plus émouvants et adorables de Salman Khan et Shehnaaz Gill. Regardez des vidéos de divertissement.