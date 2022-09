Anniversaire de Shakti Kapoor : découvrez le rôle le plus controversé de l’acteur vétéran : des scènes torrides et audacieuses avec Poonam Pandey [Watch video]

Anniversaire de Shakti Kapoor : Le supervillain de Bollywood, Shakti Kapoor, est populaire sous le nom de “maître du crime GOGO”. Shakti Kapoor est également connu pour son timing comique. Il est connu pour son rôle aux côtés du comédien Kader Khan dans près de 100 films. Il a commencé sa carrière en 1972. Il a déjà remporté un Filmfare Award du meilleur comédien pour sa performance dans Raja Babu. Shakti Kapoor a fait partie de plusieurs films à succès tels que Aasha, Judwaa, Khiladi et bien d’autres. Le public est informé de sa performance dans des films comme Hungama, Hulchul, Chup Chup Ke et Maalamaal Weekly. Shakti Kapoor a déjà fait un film avec Poonam Pandey, “The Journey of Karma”. Poonam Pandey a déclaré que Shakti Kapoor avait l’habitude de l’appeler Lolita sur le plateau de tournage. Regardons la vidéo et découvrons ses scènes audacieuses avec Poonam Pandey. Regardez la vidéo.