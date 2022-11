Anniversaire de Shah Rukh Khan : voici pourquoi SRK est le “roi de Bollywood” [Watch Video]

Anniversaire de Shah Rukh Khan : Shah Rukh Khan est entré à Bollywood avec le film Deewana en 1992. Après ce film, il n’a jamais arrêté. Il a fait de nombreux films comme Raees, Fan, Rab Ne Bana Di Jodi, Don 2, Chennai Express, Om Shanti Om et Chak De ! Inde, Veer-Zaara et autres. Le gouvernement de Singapour a nommé la fleur d’orchidée d’après le nom SRK (Aacocenda Shahrukh Khan). Pas en Inde. Seul SRK a également un énorme fan à l’étranger. Les gens sont fous de King Khan. Aujourd’hui, l’acteur Pathan fête son anniversaire et nous vous expliquons pourquoi SRK est surnommé le “ROI de BOLLYWOOD”. Regarder la vidéo.