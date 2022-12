Anniversaire de Sandy Hook: Biden cite la «culpabilité sociétale» sur les armes à feu

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré mercredi que les États-Unis “devraient avoir une culpabilité sociétale” pour la lenteur des actions visant à restreindre l’accès aux armes à feu alors qu’il marquait le 10e anniversaire de la fusillade de masse à l’école élémentaire Sandy Hook.

Vingt élèves et six enseignants sont morts dans le massacre de l’école de Newtown, Connecticut, qui a choqué la nation. Biden profitait de l’anniversaire pour renouveler son appel à l’interdiction des armes de type assaut comme celle utilisée dans le tournage de Sandy Hook, ainsi que des magazines de grande capacité.

“Nous devrions avoir une culpabilité sociétale pour avoir mis trop de temps à traiter ce problème”, a déclaré Biden dans un communiqué. « Nous avons l’obligation morale d’adopter et d’appliquer des lois qui peuvent empêcher que ces choses ne se reproduisent. Nous devons aux jeunes survivants courageux et aux familles qui ont perdu une partie de leur âme il y a dix ans de transformer leur douleur en but.

Biden était vice-président au moment de la fusillade et a été sollicité par le président de l’époque, Barack Obama, pour diriger un effort malheureux visant à resserrer les lois sur les armes à feu. Il a dit que lui et sa femme, la première dame Jill Biden, priaient pour les victimes et leurs familles.

Ce n’est qu’après la fusillade de masse à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, que le Congrès a adopté cet été les réformes les plus importantes sur les armes à feu depuis des décennies, ciblant les soi-disant «armes fantômes» qui n’ont pas de numéros de série, mais les appels de Biden pour une action plus agressive, y compris l’interdiction des armes de type assaut, ont fait face à une vive opposition au Congrès.

“Assez, c’est assez”, a déclaré Biden. « Notre obligation est claire. Il faut éliminer ces armes qui n’ont d’autre but que de tuer des gens en grand nombre. Il est en notre pouvoir de le faire – non seulement pour la vie des innocents perdus, mais pour les survivants qui espèrent encore.

Zeke Miller, l’Associated Press