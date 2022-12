Anniversaire de Salman Khan : les plus grosses erreurs de carrière de la star de Tiger 3

Alia-Ranbir visite de leur maison de rêve : Le couple le plus aimé de Bollywood, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a récemment été repéré dans la ville. Alia et Ranbir, qui sont récemment devenus parents d’une petite fille nommée Raha, ont visité un chantier de construction pour une inspection de la maison de leurs rêves. Alia Bhatt avait l’air gracieuse dans un haut noir associé à un pantalon, des chaussures et des lunettes de soleil assortis. Ranbir Kapoor, quant à lui, a gardé le look décontracté avec un t-shirt et un pantalon blancs. Regardons la vidéo complète. Regardez des vidéos de divertissement.