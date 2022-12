Anniversaire de Salman Khan: la police accuse les fans de s’entasser devant la résidence de l’hôte de Bigg Boss 16 [View shocking visuals]

Salman Khan a enregistré 57 ans de beauté aujourd’hui. L’acteur était chez lui à Appartement Galaxie et décida de les saluer. Comme d’habitude et à diverses occasions spéciales, Salman Khan sort sur le balcon et salue ses fans. Et c’est ce qu’il a fait encore aujourd’hui. Salman Khan a été vu dans un t-shirt bleu et a salué et salué ses fans et les a remerciés d’être venus le voir. Il y avait une mer de fans rassemblés autour. Il y avait beaucoup de monde et par conséquent, la police a dû utiliser la charge lathi après un certain temps. La vidéo de la même chose est devenue virale partout sur Internet et dans Entertainment News également. C’est assez choquant en effet.

Sur le front du travail, Salman Khan a Tiger 3, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan dans le pipeline. Nous nous demandons comment Salman réagirait si ses fans étaient battus.