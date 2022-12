Anniversaire de Salman Khan : affaire Blackbuck à délit de fuite ; Découvrez les controverses les plus choquantes de Tiger 3 étoiles [Watch Video]

Salman Khan fête aujourd’hui son anniversaire. Hier soir, le 26 décembre, il a fêté son anniversaire avec sa famille et ses amis. Salman Khan a un énorme fan suivant. Les fans adorent Bollywood Bhaijaan pour son swag, son jeu d’acteur, son style et son amour pour ses fans. Salman Khan a fait beaucoup de films dans sa carrière et il a également fait face à de nombreuses controverses. L’affaire Blackbuck et Hit and Run sont deux de ses principales controverses. Salman Khan a rencontré beaucoup de problèmes dans sa vie. A l’occasion de son anniversaire, revenons sur ses grandes polémiques jusqu’à présent. Regardez des vidéos de divertissement.