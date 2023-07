Anniversaire de Rishab Shetty : voici comment la star de Kantara célèbre sa journée spéciale avec ses fans

Rishab Shetty a été acclamé par la critique pour son film Kannada intitulé Kantara. Le film qui n’était pas intentionnellement prévu pour être pan-indien est devenu une sensation du jour au lendemain attirant le public à travers le pays. Kantara est devenu un blockbuster gagnant plus de Rs 400 crore tout en étant fabriqué à Rs 16 crore. L’acteur est devenu un favori du public avec sa performance et sa réalisation dans le film. La renommée de Kantara Rishab Shetty a eu 40 ans le 7 juillet 2023 et fête son anniversaire aujourd’hui. Eh bien, il a un régal pour ses fans bien-aimés et a des plans spéciaux pour célébrer son anniversaire.

L’acteur ne fêtera pas son anniversaire seul ou avec ses amis et sa famille mais il espère passer la journée avec ses fans. Oui, vous avez raison Rishab Shetty fêtera son 40e anniversaire avec des fans, et voici comment. L’acteur a partagé un message vidéo sur son compte Instagram invitant tout le monde à se joindre au joyeux jour de sa vie. Il animera un événement de rencontre à Nandi Link Ground, Bengaluru le jour de son anniversaire, c’est-à-dire le 7 juillet 2023. Il rencontrera ses fans et sympathisants à 15 heures le 7 juillet pour célébrer son anniversaire avec style.

Invitation d’anniversaire de Rishab Shetty

Partageant l’invitation vidéo sur son compte Instagram, il a déclaré qu’il avait passionné de cinéma depuis ses débuts et originaire d’un petit village du nom de Keradi. Il est touché par l’amour et le soutien qu’il a reçus du public. Il a été submergé par l’amour et les critiques après la sortie de son film Kantara. Dans le message vidéo, il a également mentionné que de nombreuses personnes étaient venues chez lui pour le rencontrer. Partout où il est allé, les gens ont fait l’éloge de Kanatara et il est submergé par la réponse, il a donc décidé de célébrer son anniversaire avec des fans. Rishab Shetty a invité tout le monde sur le terrain de Nandi Link à Bengaluru, le 7 juillet à 15 heures.

Suite au succès de Kantara, l’acteur a annoncé la sortie de la partie 2 du film à succès. Kantara 2 sera une préquelle de l’histoire qui tourne autour du festival folklorique du Karnataka. Le film est écrit, réalisé et titré par Rishab Shetty. La partie 1 est sortie en 2022 et le deuxième volet qui ne sera pas une suite devrait sortir l’année prochaine en 2024.