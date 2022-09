Anniversaire de Ranbir Kapoor: Voici comment la star de Brahmastra sonnera pour son anniversaire, avec l’aimable autorisation de sa femme Alia Bhatt [Exclusive]

Ranbir Kapoor fêtera ses 40 ans demain. L’acteur qui avait un emploi du temps chargé fera une pause le jour de son anniversaire et fêtera avec ses proches. L’épouse bien-aimée de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, a des plans spéciaux pour l’anniversaire de son mari car il sonnera l’anniversaire après un intervalle car en raison de la mort de son père et de l’acteur vétéran Rishi Kapoor, il ne fêtait pas son anniversaire. Mais cette fois, il le fera, car c’est son premier anniversaire après le mariage et il veut passer un moment spécial avec sa femme Alia Bhatt.

Une source proche de l’acteur révèle : « Ranbir Kapoor a été une personne privée toute sa vie. RK n’est pas la personne qui organise de somptueuses fêtes d’anniversaire mais plutôt celle qui fête avec ses proches. Alia Bhatt a organisé un dîner chez eux pendant leurs amis proches de l’industrie et d’autres. Karan Johar, Kareena Kapoor Khan, Akansha Rajan, Ayan Mukerji et d’autres sont invités à une réunion dans la soirée et ce sera une question de plaisir et de rire”.

La source ajoute en outre : « Alia Bhatt n’est pas non plus une fêtarde et elle aussi aime célébrer ses journées spéciales entre amis proches et sa famille. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils se sont mariés chez eux, ce qui était tout simplement magnifique. sera tout au sujet de la bonne nourriture et des boissons, Alia a également commandé un gâteau d’anniversaire spécial pour son mari bien-aimé. Alia a également une surprise spéciale pour Ranbir Kapoor et même si nous ne savons pas ce que c’est, cela apportera un sourire à l’acteur Visage.” Ranbir et Alia se sont mariés en avril après avoir été en couple pendant 5 ans. Et peu de temps après leur mariage, le couple annonce sa grossesse et ils ont hâte d’accueillir leur premier-né en décembre, semble-t-il.