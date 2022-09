Anniversaire de Ranbir Kapoor: l’histoire des rencontres de la star de Brahmastra avec Deepika Padukone et Katrina Kaif avant de trouver son “pour toujours” avec Ali Bhatt [Watch Video]

Affaires de Ranbir Kapoor : Ranbir Kapoor patauge actuellement sur le succès de sa dernière sortie, “Brahmastra”, avec Alia Bhatt. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt étaient en couple depuis cinq ans, et leur histoire d’amour en est une pour les livres et l’écran. Nous avons tous vu l’amour d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, et maintenant ils sont prêts pour la prochaine phase de leur vie, qui est la parentalité. Mais connaissez-vous les aventures amoureuses de Ranbir Kapoor avant son mariage avec Alia Bhatt ? L’acteur de Brahmastra Ranbir Kapoor fête son anniversaire le 28 septembre. Voyons les affaires de Ranbir Kapoor.