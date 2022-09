Anniversaire de Ranbir Kapoor : l’acteur de Brahmastra révèle ses difficultés à coucher avec Alia Bhatt ; vérifiez ses secrets FUN et DARK [Watch Video]

Les secrets amusants et sombres de Ranbir Kapoor : L’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor est un acteur polyvalent du cinéma hindi. Il est le fils du regretté acteur Rishi Kapoor et de Neetu Kapoor. Il a donné plusieurs bonnes performances dans des films comme Rockstar, Sanju, Yeh Jawaani Hai Deewani et la récente sortie Brahmastra. Cette année a été très bonne pour Ranbir Kapoor. Il s’est marié avec l’amour de sa vie, Alia Bhatt, et il va aussi bientôt être père. Dans une récente interview, il a révélé qu’il ne pouvait pas dormir la nuit à cause d’Alia Bhatt. Aujourd’hui, 28 septembre, l’acteur fête son anniversaire et nous allons vous raconter les secrets amusants et sombres de sa vie. Voir la vidéo.