Anniversaire de Ranbir Kapoor: Alia Bhatt prévoit CECI pour rendre le premier anniversaire de mon cher mari après le mariage très spécial [Exclusive]

Les anniversaires sont toujours spéciaux, peu importe votre âge. L’idole de Bollywood, Ranbir Kapoor, fête ses 40 ans aujourd’hui et voici comment sa femme et actrice de Bollywood, Alia Bhatt, prévoit de rendre la journée de son mari très spéciale. Après tout, c’est le premier anniversaire de Ranbir après son mariage avec Alia et l’actrice ne néglige aucun effort pour en faire un moment mémorable. Alia et Ranbir forment l’un des couples les plus adorables de Bollywood et les fans de divertissement attendent avec impatience d’avoir un aperçu de la célébration de l’anniversaire de RK.

Une source proche de l’actrice de Brahmastra révèle : “Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont travaillé constamment après leur mariage et n’ont pas eu le temps de ‘moi’ et donc Alia a prévu une journée entière pour être splendide avec son mari de la manière la plus mignonne possible. Le couple ira d’abord ensemble pour un déjeuner romantique dans leur restaurant préféré et tout sera selon le favori de RK. Ensuite, ils passeront un moment spécial ensemble car ils sont très conscients qu’ils ne pourront pas passer cette qualité temps après avoir eu un bébé ensemble”.

La source ajoute en outre : « Alia et Ranbir sont ravis d’accueillir leur bébé ensemble et ils ont déjà décidé de leurs responsabilités parentales. Alors que le couple est conscient qu’ils n’obtiendront pas ce moment spécial et donc Alia veut le rendre tout spécial “. Le couple est également dans un espace heureux car leur première sortie Brahmastra a reçu tous les commentaires positifs et a créé des feux d’artifice au box-office. Sur le plan professionnel, le fêté reprendra le tournage d’Animal barré par Sandeep Vanga où il sera aperçu dans un avatar jamais vu. Ranbir attend également le réalisateur de Luv Ranjan face à Shraddha Kapoor.