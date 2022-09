Anniversaire de Rakesh Roshan : de Kaho Naa… Pyaar Hai à Krrish 3, le top des films de l’as du réalisateur avec beta Hrithik Roshan

Anniversaire de Rakesh Roshan : Le réalisateur, acteur, producteur et scénariste de Bollywood, Rakesh Roshan, est né le 6 septembre 1949. Rakesh Roshan a commencé sa carrière avec le film “Anjana” de Mohan Kumar en tant qu’assistant réalisateur. Il a surtout joué un rôle de soutien dans des films à gros budget en tant qu’acteur de soutien. Son premier film était “Ghar Ghar Ki Kahani” en 1970. Rakesh Roshan était populaire pour sa réalisation. Il est le fier père de la superstar Hrithik Roshan. Il a réalisé Kaho Naa… Pyaar Hai (2000), Koi… Mil Gaya (2003), Krrish (2006) et d’autres films, et Hrithik Roshan joue le rôle principal dans tous les films. Aujourd’hui, jour de son anniversaire, nous vous montrons ses films avec Hrithik Roshan. Regarder la vidéo.