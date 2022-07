Anniversaire de Priyanka Chopra : le mari Nick Jonas embrasse passionnément sa femme alors qu’ils célèbrent avec des feux d’artifice ; l’appelle “joyau de juillet” [VIEW PICS]

Priyanka Chopra tourné magnifique 40 hier. Peux-tu le croire? Uff, elle n’a pas l’air d’avoir un jour plus de 25 ans. La Desi Girl de Bollywood a célébré sa journée spéciale avec Nick Jonas et ses amis et sa famille. Priyanka et Nick semblaient s’être rendus sur une île pittoresque pour fêter que PeeCee avait un an de plus. Le musicien américain a partagé quelques photos de L’anniversaire de Priyanka tout en lui souhaitant d’une manière adorable. Prenons un dekko…

Nick Jonas verrouille les lèvres avec Priyanka Chopra

En parlant des photos que Nick Jonas a partagées sur son gramme, la première photo est celle d’eux deux s’embrassant dans le décor pittoresque d’une plage. La fille d’anniversaire Priyanka Chopra est vue portant un ensemble coordonné jaune soleil tandis que Nick est vu dans un Ganji décontracté et un short. La deuxième photo est de leur dîner avec des amis, semble-t-il. PeeCee affiche sa pancarte d’anniversaire sur laquelle on peut lire : “Joyeux anniversaire Priyanka, bébé des années 80”. Cela ressemble à une pancarte en chocolat. Le troisième cliché montre Nick Jonas tenant une serviette sur laquelle on pouvait lire : “Priyanka ! Le joyau de juillet est 1982.” Tellement maladroit ! Enfin, Priyanka Chopra et Nick Jonas sont vus se serrer dans leurs bras tout en profitant de feux d’artifice sous le ciel étoilé.

Le souhait d’anniversaire de Nick Jonas pour Priyanka Chopra

S’adressant à son compte Instagram pour souhaiter à sa femme la plus chère, Nick Jonas a écrit : “Joyeux anniversaire à mon (émoticône cœur rouge, c’est-à-dire cœur) le joyau de juillet. Tellement honoré d’être sur cette course folle appelée la vie avec toi. Je t’aime. @priyankachopra.” N’est-ce pas le souhait des bonbons jamais? Vérifiez le ici:

Priyanka Chopra-Nick Jonas et leur fille Malti Marie

C’est en effet l’anniversaire le plus spécial pour Priyanka Chopra car elle fêtera son premier anniversaire en tant que mère. Priyanka et Nick ont ​​accueilli une petite fille, Malti Marie Chopra Jonas par maternité de substitution en janvier. Cependant, ils l’ont ramenée à la maison en mai en raison de la naissance prématurée, la petite a dû être gardée à l’USIN. Malti est maintenant en bonne santé, aimée et sous la garde de ses parents adorés.